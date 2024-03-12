Объем интернет-трафика во время Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе вырос вдвое — аналитики

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Эксперты проанализировали цифровую активность в дни Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе

По данным аналитиков, во время проведения фестиваля молодежи в сети МТС зарегистрировались участники и гости из 152 стран мира и 82 регионов России.

Также эксперты выяснили, что количество бронирований в Адлере в этот период выросло более чем в два раза. Среди гостей и участников фестиваля мужчин было около 55%, а женщин — 45%.

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Больше всего зарубежных гостей приехало из Беларуси, Индии, Китая, Бразилии, Кубы, Египта и Венесуэлы. Среди российских регионов самые большие команды были из Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской, Ростовской и Свердловской областей. В среднем каждый гость провел не менее трех дней на территории Сириуса. Многие из них приезжали в регион заранее, либо оставались в Краснодарском крае после мероприятия, то есть на 6-8 дней. 

За пределами Сириуса наибольшей популярностью у гостей фестиваля пользовались такие локации, как «Роза Хутор», Морской вокзал Сочи, гора Ахун, Театральная площадь и дендрарий.

Объем интернет-трафика МТС на территории Сириуса во время фестиваля вырос в два раза, а количество голосовых вызовов — на 80%. Самое большое количество пользователей сети — более 100 тыс. единовременно — зафиксировали 6 марта.

Как писали ранее Юга.ру, перед Всемирным фестивалем молодежи в Сочи запустили дополнительные электрички, художники из 11 стран расписали граффити в Сириусе, а власти федеральной территории ограничивали продажу алкоголя.

Интернет Мобильная связь МТС Связь Сириус Сочи Технологии

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