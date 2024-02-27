В Сириусе ограничат продажу алкоголя

В Сириусе в период проведения Всемирного фестиваля молодежи с 28 февраля по 7 марта ограничат продажу алкогольной продукции

Запрет будет действовать в местах размещения клиентских групп мероприятия, а также в зонах проведения фестиваля и на прилегающих к ним территориях. Участок обозначен на схеме:

© Скриншот фото из телеграм-канала «Сириус»

В сообщении говорится, что ограничения связаны с присутствием большого количества молодежи и являются общепринятой практикой в России во время проведения крупных международных мероприятий. Это временная мера, чтобы обеспечить безопасность участников и поддержать общественный порядок.

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