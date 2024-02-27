В Сириусе ограничат продажу алкоголя
В Сириусе в период проведения Всемирного фестиваля молодежи с 28 февраля по 7 марта ограничат продажу алкогольной продукции
Запрет будет действовать в местах размещения клиентских групп мероприятия, а также в зонах проведения фестиваля и на прилегающих к ним территориях. Участок обозначен на схеме:
В сообщении говорится, что ограничения связаны с присутствием большого количества молодежи и являются общепринятой практикой в России во время проведения крупных международных мероприятий. Это временная мера, чтобы обеспечить безопасность участников и поддержать общественный порядок.
Напомним, Всемирный фестиваль молодежи пройдет в Сириусе с 1 по 7 марта. Заявлено более 20 тыс. участников. Организаторы анонсировали визит режиссера Люка Бессона.
Художники из Испании, Италии, Мексики и России начали украшать граффити жилые дома в Сириусе к Всемирному фестивалю молодежи. Всего запланировано создание 14 муралов.