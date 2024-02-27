В Сириусе ограничат продажу алкоголя

Краснодарский край

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  • Образовательный центр «Сириус» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Образовательный центр «Сириус» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Сириусе в период проведения Всемирного фестиваля молодежи с 28 февраля по 7 марта ограничат продажу алкогольной продукции

Запрет будет действовать в местах размещения клиентских групп мероприятия, а также в зонах проведения фестиваля и на прилегающих к ним территориях. Участок обозначен на схеме:

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Сириус»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Сириус»

В сообщении говорится, что ограничения связаны с присутствием большого количества молодежи и являются общепринятой практикой в России во время проведения крупных международных мероприятий. Это временная мера, чтобы обеспечить безопасность участников и поддержать общественный порядок.

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Напомним, Всемирный фестиваль молодежи пройдет в Сириусе с 1 по 7 марта. Заявлено более 20 тыс. участников. Организаторы анонсировали визит режиссера Люка Бессона.

Художники из Испании, Италии, Мексики и России начали украшать граффити жилые дома в Сириусе к Всемирному фестивалю молодежи. Всего запланировано создание 14 муралов.

Алкоголь Сириус Фестивали

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