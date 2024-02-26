Художники из 11 стран распишут граффити здания в Сириусе

Художники из Испании, Италии, Мексики и России начали украшать граффити жилые дома в Сириусе к Всемирному фестивалю молодежи

Первыми работать начали российские авторы — они расписывают столбы эстакад и стены автомоста недалеко от аэропорта Сочи. После к процессу подключились иностранные участники. Всего задействаны 25 художников из 11 стран. Они распишут городскую инфраструктуру площадью более 4 тыс. кв. метров, всего запланировано создание 14 муралов.

Известно, что участие примут авторы из Беларуси, Казахстана, Испании, Италии, Мексики, Бразилии, Сербии, Франции и Китая. Эскизы можно посмотреть здесь.