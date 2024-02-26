Художники из 11 стран распишут граффити здания в Сириусе
Художники из Испании, Италии, Мексики и России начали украшать граффити жилые дома в Сириусе к Всемирному фестивалю молодежи
Первыми работать начали российские авторы — они расписывают столбы эстакад и стены автомоста недалеко от аэропорта Сочи. После к процессу подключились иностранные участники. Всего задействаны 25 художников из 11 стран. Они распишут городскую инфраструктуру площадью более 4 тыс. кв. метров, всего запланировано создание 14 муралов.
Известно, что участие примут авторы из Беларуси, Казахстана, Испании, Италии, Мексики, Бразилии, Сербии, Франции и Китая. Эскизы можно посмотреть здесь.
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Задача участников — изобразить мурал в национальных традициях своего государства. Композицию выстроят таким образом, что граффити увидит каждый, кто будет ехать из сочинского аэропорта. Завершить все планируется к середине марта.
Как писали Юга.ру, Всемирный фестиваль молодежи пройдет в Сириусе с 1 по 7 марта. Заявлено более 20 тыс. участников. Организаторы анонсировали визит Люка Бессона.