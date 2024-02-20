В Сочи на время Всемирного фестиваля молодежи запустили дополнительные электрички

Краснодарский край

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  • «Ласточка» © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    «Ласточка» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В РЖД рассказали об актуальном расписании в Сочи на время фестиваля

В Сириусе 1 марта 2024 года начнется Всемирный фестиваль молодежи. Недавно Юга.ру писали, что из-за проведения мероприятий в Сочи изменят схему движения транспорта. Пригородные маршруты поделили на две зоны, пассажиры будут пересаживаться на станции «Сочи». Как будут ездить поезда и автобусы, можно прочитать здесь.

20 февраля в СКЖД также рассказали, что в расписании пригородных поездов увеличили количество отправлений. Так, со станции «Сочи» назначили 12 дополнительных рейсов до Имеретинского Курорта, 6 — до аэропорта Сочи и один дополнительный рейс отправится до станции «Роза Хутор».

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Изменения будут действовать до 17 марта.

Напомним, организаторы Всемирного фестиваля молодежи в Сочи анонсировали визит Люка Бессона.

Как недавно писали Юга.ру, в начале 2024 года вырос спрос на пятизвездочные отели Краснодарского края. Подробнее можно прочитать в материале.

Поезда РЖД Сириус Сочи Фестивали

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