В Ставропольском крае ввели регистрацию домашних животных

Власти Ставрополья обязали владельцев домашних животных регистрировать питомцев после рождения или ввоза в регион

Управление ветеринарии Ставропольского края опубликовало приказ о регистрации домашних животных на территории региона. В документе указано, что питомца нужно зарегистрировать не позднее 30 календарных дней после рождения или ввоза на территорию края. Правило заработало 1 марта 2024 года.

Владелец должен обратить в подведомственную управлению станцию по борьбе с болезнями животных с заявлением. При себе нужно иметь паспорт. Сама регистрация животного — присвоение индивидуального номера — бесплатная процедура. Нужно ли платить за введение под холку питомца микрочипа, в документе не уточнили.

Если у животного уже есть исправный чип, повторная маркировка питомца не нужна.

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Напомним, в январе 2023 года губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров говорил о том, что правительство региона работает над инициативой по регистрации домашних питомцев. Власти считают, что чипы помогут сократить количество безнадзорных животных, так как владельцы, выбросившие собак и кошек на улицу, могут быть установлены и оштрафованы.

А в январе 2024 года Владимиров предложил ввести штрафы за неправильные содержание и выгул домашних животных. Подробно об инициативе и суммах штрафов мы писали здесь.