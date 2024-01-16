На Ставрополье хотят штрафовать нарушителей правил содержания и выгула домашних животных
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предложил ввести в регионе штрафы за неправильные содержание и выгул домашних животных
Содержание собак на территории домовладения без привязи или вне вольера грозит предупреждением или административным штрафом от 1 до 3 тыс. рублей. Для должностных лиц — от 3 до 15 тыс. рублей, для юрлиц — от 20 до 80 тыс. рублей.
Если оставить животное во время выгула без присмотра и соблюдения требований безопасности, то будет предупреждение или штраф от 1 до 3 тыс. рублей.
Читайте также:
Что еще предлагают:
- лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения во время выгула собаки, — предупреждение или штраф от 1,5 до 4 тыс. рублей;
- выгул собак лицами, признанными недееспособными по решению суда, — предупреждение или штраф от 1,5 до 4 тыс. рублей;
- потенциально опасные собаки, а также животные весом свыше 30 кг при выгуле лицами младше 14 лет — предупреждение или штраф на родителей от 1,5 до 4 тыс. рублей;
- содержание питомца, подлежащего регистрации, но не зарегистрированного — предупреждение или штраф от 1 до 3 тыс. рублей.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре определили места, где запрещено гулять с собаками. А именно — на улицах, площадях, набережных, берегах водных объектов, в парках и скверах. Эти правила не распространяются на собак-проводников.