На Ставрополье хотят штрафовать нарушителей правил содержания и выгула домашних животных

Содержание собак на территории домовладения без привязи или вне вольера грозит предупреждением или административным штрафом от 1 до 3 тыс. рублей. Для должностных лиц — от 3 до 15 тыс. рублей, для юрлиц — от 20 до 80 тыс. рублей.

Если оставить животное во время выгула без присмотра и соблюдения требований безопасности, то будет предупреждение или штраф от 1 до 3 тыс. рублей.