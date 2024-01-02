В Сочи открылся первый в Краснодарском крае муниципальный приют для животных

Краснодарский край

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  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В Сочи открылся первый в Краснодарском крае муниципальный центр по обращению с бездомными животными

На первом этапе построили 87 вольеров, где одновременно могут содержаться около 350 животных. На территории комплекса также есть медицинский блок, манеж-приемная и административное здание для персонала. Второй этап предусматривает строительство еще 80 вольеров.

«В городе ведется планомерная работа по уменьшению численности животных без владельцев. В центре будет оказываться полный комплекс услуг по лечению, вакцинации и стерилизации», — рассказала первый заместитель главы Сочи Светлана Калинина.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре начали строить приют для бездомных животных. Там сделают 228 вольеров, стационар, площадки для выгула и склад.

Животные Сочи

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