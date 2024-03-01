Ко Всемирному фестивалю молодежи в Сириусе запустили дополнительные объекты связи

Краснодарский край

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  • © Фото Danylo Melnyk, unsplash.com
    © Фото Danylo Melnyk, unsplash.com

На ключевых площадках фестиваля провайдер ожидает до 40 тыс. единовременных пользователей

МТС усилила сеть в местах проведения самых масштабных мероприятий фестиваля: на Медальной площади с главной сценой и павильонами участников, в «Сириус Арене» и на прилегающих территориях.

Для работы в условиях повышенной нагрузки на сеть провайдер включил дополнительные объекты связи. Они обеспечат высокоскоростной интернет и голосовую связь в условиях трехкратного роста абонентов.

В преддверии Всемирного фестиваля молодежи:

Ранее МТС ускорила мобильный интернет и улучшила качество голосовых вызовов в аэропорту Адлера и на всех железнодорожных вокзалах Большого Сочи.

Всемирный фестиваль молодёжи в Сириусе пройдет с 1 по 7 марта. Ожидается, что его посетят 90 тыс. гостей из 190 стран.

Как писали Юга.ру, в Сириусе во время молодежного фестиваля ограничат вход в Олимпийский парк — с 08:00 до завершения мероприятий. Еще один запрет коснется продажи алкоголя.

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