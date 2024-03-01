Ко Всемирному фестивалю молодежи в Сириусе запустили дополнительные объекты связи

На ключевых площадках фестиваля провайдер ожидает до 40 тыс. единовременных пользователей

МТС усилила сеть в местах проведения самых масштабных мероприятий фестиваля: на Медальной площади с главной сценой и павильонами участников, в «Сириус Арене» и на прилегающих территориях.

Для работы в условиях повышенной нагрузки на сеть провайдер включил дополнительные объекты связи. Они обеспечат высокоскоростной интернет и голосовую связь в условиях трехкратного роста абонентов.