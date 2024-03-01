Ко Всемирному фестивалю молодежи в Сириусе запустили дополнительные объекты связи
На ключевых площадках фестиваля провайдер ожидает до 40 тыс. единовременных пользователей
МТС усилила сеть в местах проведения самых масштабных мероприятий фестиваля: на Медальной площади с главной сценой и павильонами участников, в «Сириус Арене» и на прилегающих территориях.
Для работы в условиях повышенной нагрузки на сеть провайдер включил дополнительные объекты связи. Они обеспечат высокоскоростной интернет и голосовую связь в условиях трехкратного роста абонентов.
В преддверии Всемирного фестиваля молодежи:
Ранее МТС ускорила мобильный интернет и улучшила качество голосовых вызовов в аэропорту Адлера и на всех железнодорожных вокзалах Большого Сочи.
Всемирный фестиваль молодёжи в Сириусе пройдет с 1 по 7 марта. Ожидается, что его посетят 90 тыс. гостей из 190 стран.
Как писали Юга.ру, в Сириусе во время молодежного фестиваля ограничат вход в Олимпийский парк — с 08:00 до завершения мероприятий. Еще один запрет коснется продажи алкоголя.