«Черноморец» и «Кубань» наказаны за выходки зрителей

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) 8 мая наложил наказания на новороссийский ФК «Черноморец» и краснодарский ПФК «Кубань».

«Черноморец» обязан провести ближайший домашний матч (против «Енисея» 18 мая) при пустых трибунах. Также клубу придется заплатить штраф в 100 тысяч рублей. Причиной стали «неправомерные действия зрителей <...> поставившие под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе». Эти действия, как уточняет РИА «Новости Спорт», заключались в том, что «фанаты «Черноморца» после матча бросили в судей две пустые бутылки и облили их жидкостью». Речь идет о матче с «Торпедо» 4 мая, в котором новороссийская команда уступила со счетом 1:2.

ПФК «Кубань», помимо штрафа в 20 тысяч рублей, получил запрет пускать зрителей на трибуну «Юг» на ближайший домашний матч (против «Химок» 20 мая). Согласно отчету КДК, нарушение заключалось в «скандировании зрителями ненормативной лексики» во время домашнего матча против «Ленинградца» (0:2) 5 мая.

«Черноморцу» в чемпионате Первой лиги осталось провести три игры, «Кубани» — четыре. Краснодарская команда на данный момент замыкает турнирную таблицу и, чтобы спастись от вылета, ей надо выиграть хотя бы три раза. Новороссийцы идут 14-ми, на пять очков опережая ближайшего преследователя из зоны вылета.

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