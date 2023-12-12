МТС подготовила железнодорожные вокзалы Большого Сочи и Туапсе к новогоднему турпотоку
МТС увеличила скорости интернета на ключевых железнодорожных вокзалах курортов Краснодарского края к новогодним каникулам
В полтора раза быстрее стал мобильный интернет на станциях в Туапсе, Адлере, Олимпийском парке.
Для улучшения качества голосовой связи и передачи данных МТС внедрила на вокзалах специальные indoor-решения с распределенными антеннами. Это в короткие сроки расширило пропускную способность сети в условиях повышенного турпотока без установки дополнительных базовых станций.
Такой технический подход решил еще и вопрос с покрытием отдельных территорий вокзала, где радиосигнал ослабляют конструкции и конфигурация зданий. Высокие скорости обеспечили как в служебных зонах станций, так и в пассажирских: в залах ожидания, на платформах, привокзальных площадях.
«Ожидается, что на эти новогодние праздники в Краснодарский край приедут около полумиллиона туристов. При этом наибольшая часть будет в Сочи. Мы постоянно анализируем нагрузку на сеть и быстро принимаем технические решения по ее усилению на основе нашей статистики. Как известно, путешествие начинается с вокзала или аэропорта. Сеть на аэровокзале мы значительно улучшили этой осенью. Теперь к наплыву отдыхающих готовы и ключевые вокзалы курорта», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.
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