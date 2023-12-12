МТС подготовила железнодорожные вокзалы Большого Сочи и Туапсе к новогоднему турпотоку

В полтора раза быстрее стал мобильный интернет на станциях в Туапсе, Адлере, Олимпийском парке.

Для улучшения качества голосовой связи и передачи данных МТС внедрила на вокзалах специальные indoor-решения с распределенными антеннами. Это в короткие сроки расширило пропускную способность сети в условиях повышенного турпотока без установки дополнительных базовых станций.

Такой технический подход решил еще и вопрос с покрытием отдельных территорий вокзала, где радиосигнал ослабляют конструкции и конфигурация зданий. Высокие скорости обеспечили как в служебных зонах станций, так и в пассажирских: в залах ожидания, на платформах, привокзальных площадях.