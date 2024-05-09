Улицу Дзержинского частично перекроют на три дня

С 10 по 12 мая на улице Дзержинского закроют для проезда две полосы по направлению от «Баскет-Холла» к «Красной Площади»

«Краснодар Водоканал» объявил о ремонтных работах, которые потребуют частично закрыть проезд по улице Дзержинского — об этом сегодня объявила пресс-служба краснодарской мэрии.

Ремонтировать будут 10-метровый участок сети водоснабжения, залегающий на глубине 4 метра под проезжей частью. В связи с этим с 10 по 12 мая будут закрыты для проезда две полосы улицы Дзержинского по направлению от «Баскет-Холла» к ТЦ «Красная Площадь».

Отметим, что 11 мая в «Баскет-Холле» пройдет полуфинальный матч баскетбольного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и действующим обладателем золотых медалей, казанским УНИКСом.

Ранее Юга писали о том, что возле Витязево почти на все лето перекроют автомагистраль, соединяющую Новороссийск с Керчью, и что в Сочи вступили в силу жесткие ограничения парковки для электросамокатов.