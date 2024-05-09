Пять классических фильмов покажут в парке «Краснодар»
Стало известно расписание бесплатных киносеансов в амфитеатре парка «Краснодар» на 10-12 мая
Телеграм-канал парка «Краснодар» опубликовал расписание ближайших Кинопоказов в своем амфитеатре.
На пятницу, 10 мая, запланированы два сеанса.
В 19:00 начнется фильм «Багдадский вор» (0+) — британский остросюжетный фильм 1940 года по мотивам сказок «1000 и 1 ночи», завоевавший в свое время три «оскара» — за работу оператора, художника и за спецэффекты.
В 20:30 киновечер продолжится фильмом «Рим в 11 часов» (16+) — одним из основополагающих произведений итальянского неореализма. Драма о девушках, пришедших устраиваться по объявлению на высокооплачиваемую работу, с каждой минутой предлагает зрителю все новые обескураживающие повороты сюжета.
Следующие сеансы намечены на воскресенье, 12 мая.
Первым в 15:00 покажут «Пиноккио» (0+) — второй в истории студии Уолта Диснея полнометражный мультфильм по поучительной итальянской сказке.
В 17:00 настанет черед еще одной диснеевской полнометражки — «Три кабальеро» (0+), в которой живописуются похождения Дональда Дака в Латинской Америке.
Завершится киновечер в 19:00 показом одного из самых известных немых фильмов Чарли Чаплина — «Золотая лихорадка» (0+), трагикомедии о злоключениях Маленького Бродяги на аляскинских приисках.
Все перечисленные сеансы бесплатные.
Возможно, вы заметили, что ни одного показа не намечено на субботу, 11 мая. В этот день в амфитеатре парка пройдет чтение пьесы Чехова «Вишневый сад» по ролям (с 16:00).
А Кавказский заповедник 11 мая в честь своего 100-летия устроит День открытых дверей.