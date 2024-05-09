Пять классических фильмов покажут в парке «Краснодар»

Телеграм-канал парка «Краснодар» опубликовал расписание ближайших Кинопоказов в своем амфитеатре.

На пятницу, 10 мая, запланированы два сеанса.

В 19:00 начнется фильм «Багдадский вор» (0+) — британский остросюжетный фильм 1940 года по мотивам сказок «1000 и 1 ночи», завоевавший в свое время три «оскара» — за работу оператора, художника и за спецэффекты.

В 20:30 киновечер продолжится фильмом «Рим в 11 часов» (16+) — одним из основополагающих произведений итальянского неореализма. Драма о девушках, пришедших устраиваться по объявлению на высокооплачиваемую работу, с каждой минутой предлагает зрителю все новые обескураживающие повороты сюжета.

Следующие сеансы намечены на воскресенье, 12 мая.

Первым в 15:00 покажут «Пиноккио» (0+) — второй в истории студии Уолта Диснея полнометражный мультфильм по поучительной итальянской сказке.

В 17:00 настанет черед еще одной диснеевской полнометражки — «Три кабальеро» (0+), в которой живописуются похождения Дональда Дака в Латинской Америке.

Завершится киновечер в 19:00 показом одного из самых известных немых фильмов Чарли Чаплина — «Золотая лихорадка» (0+), трагикомедии о злоключениях Маленького Бродяги на аляскинских приисках.

Все перечисленные сеансы бесплатные.