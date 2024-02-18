Ученые: Азовское море стало вдвое более соленым

Директор института Сергей Коновалов назвал ситуацию «экологической катастрофой». По его словам, «соленость воды в Азовском море увеличилась более чем в два раза за счет уменьшения пресного стока реки Дон <…> соответственно, больше более соленой черноморской воды поступает в Азовское море».

Заместитель директора Морского гидрофизического института РАН Антон Георга-Копулос сказал, что «осолонение связана с заурегулированностью речных стоков в Азовское море. К сожалению, постепенно эта проблема нарастает, а решения пока не предвидится».

Сергей Коновалов добавил, что в ближайшее время следует ждать больших изменений в биологических сообществах Азовского моря, если ситуация не изменится. «Привычные виды рыб, которые жили, развивались и вылавливались в Азовском море, исчезнут <…> их заменит черноморская рыба», заявил ученый.

Ранее на этой неделе Россельхознадзор объяснил причины массового мора рыбы в «Вонючем Прудике» на Старокубанской, глава Следственного комитета поручил провести проверку по факту вырубки деревьев в Краснодарском лесопарке, а ровно месяц назад стало известно о том, что в Азовском море вымерла популяция жалящих медуз.