Ученые: Азовское море стало вдвое более соленым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Директор Морского гидрофизического института РАН назвал повышение уровня солености Азовского моря «экологической катастрофой»

Обсуждение проблем Азовского моря с учеными из Морского гидрофизического института при Российской академии наук опубликовало РИА «Новости Крым».

Директор института Сергей Коновалов назвал ситуацию «экологической катастрофой». По его словам, «соленость воды в Азовском море увеличилась более чем в два раза за счет уменьшения пресного стока реки Дон <…> соответственно, больше более соленой черноморской воды поступает в Азовское море».

Заместитель директора Морского гидрофизического института РАН Антон Георга-Копулос сказал, что «осолонение связана с заурегулированностью речных стоков в Азовское море. К сожалению, постепенно эта проблема нарастает, а решения пока не предвидится».

Сергей Коновалов добавил, что в ближайшее время следует ждать больших изменений в биологических сообществах Азовского моря, если ситуация не изменится. «Привычные виды рыб, которые жили, развивались и вылавливались в Азовском море, исчезнут <…> их заменит черноморская рыба», заявил ученый.

Ранее на этой неделе Россельхознадзор объяснил причины массового мора рыбы в «Вонючем Прудике» на Старокубанской, глава Следственного комитета поручил провести проверку по факту вырубки деревьев в Краснодарском лесопарке, а ровно месяц назад стало известно о том, что в Азовском море вымерла популяция жалящих медуз.

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