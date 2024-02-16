Россельхознадзор не выявил причин массового мора рыбы в Карсунских озерах Краснодара

В начале февраля жители Краснодара поделились в соцсетях кадрами мора рыбы в Карасунских озерах между Старой Кубанью и «вонючим прудиком» рядом с пересечением улиц Ставропольская и Старокубанская.

6 февраля власти города отреагировали на сообщения горожан. В департаменте городского хозяйства и ТЭК заявили , что мертвая рыба — это голубая и мозамбикская тиляпия и ее гибридные формы. Ведомство объяснило массовую гибель вида низкими температурами в озерах:

«Организм тиляпий способен выдерживать нижние температурные пороги лишь на уровне 10°C, что прямо указывает на причинные связи произошедшего замора. Текущая зима характеризуется низкими температурными показателями атмосферного воздуха на протяжении значительных временных отрезков (максимум температура падала до — 11,6°C), что приводит к экстремальному переохлаждению водной среды городских прудов, связанных с ТЭЦ и её теплотрассами».

15 февраля Россельхознадзор приехал на место с проверкой и исследовал пробы воды и тушки рыбы. Управление не выявило токсичных веществ в Карасунских озерах:

«Содержание кадмия, мышьяка и свинца менее пределов обнаружения, что свидетельствует о практическом отсутствии этих элементов в тканях и органах погибшей рыбы и воде, а содержание меди, ртути и цинка — ниже минимальных концентраций, способных вызвать какой-либо токсический эффект».