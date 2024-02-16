Россельхознадзор не выявил причин массового мора рыбы в Карсунских озерах Краснодара

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Южное межрегиональное управление Россельхознадзора» https://t.me/rsn_yug/672
    © Скриншот из телеграм-канала «Южное межрегиональное управление Россельхознадзора» https://t.me/rsn_yug/672

В Карасунских озерах Краснодара начала массово гибнуть рыба. Россельхознадзор проверил качество воды

В начале февраля жители Краснодара поделились в соцсетях кадрами мора рыбы в Карасунских озерах между Старой Кубанью и «вонючим прудиком» рядом с пересечением улиц Ставропольская и Старокубанская.

6 февраля власти города отреагировали на сообщения горожан. В департаменте городского хозяйства и ТЭК заявили, что мертвая рыба — это голубая и мозамбикская тиляпия и ее гибридные формы. Ведомство объяснило массовую гибель вида низкими температурами в озерах:

«Фекальные фонтаны, ручьи и реки»:

«Организм тиляпий способен выдерживать нижние температурные пороги лишь на уровне 10°C, что прямо указывает на причинные связи произошедшего замора. Текущая зима характеризуется низкими температурными показателями атмосферного воздуха на протяжении значительных временных отрезков (максимум температура падала до — 11,6°C), что приводит к экстремальному переохлаждению водной среды городских прудов, связанных с ТЭЦ и её теплотрассами».

15 февраля Россельхознадзор приехал на место с проверкой и исследовал пробы воды и тушки рыбы. Управление не выявило токсичных веществ в Карасунских озерах:

«Содержание кадмия, мышьяка и свинца менее пределов обнаружения, что свидетельствует о практическом отсутствии этих элементов в тканях и органах погибшей рыбы и воде, а содержание меди, ртути и цинка — ниже минимальных концентраций, способных вызвать какой-либо токсический эффект».

Напомним, что в феврале 2023 года власти Краснодара выделили 20 млн рублей на проектирование зон отдыха вдоль семи Карасунских прудов.

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Россельхознадзор не выявил причин массового мора рыбы в Карсунских озерах Краснодара

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