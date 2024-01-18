Из-за замерзания Азовского моря вымерла популяция жалящих медуз

В последние годы частота тёплых зим возрастает. Если 20 лет назад их было 40-45%, то сегодня порядка 80%.

Температура воды в водоеме опустилась ниже нуля впервые за несколько лет. Раньше море замерзало на всей акватории, льдом покрывался даже Керченский пролив. Сейчас в связи с потеплением климата оно покрывается льдом не ежегодно. Часто замерзает только Таганрогский залив и северная часть моря.

По словам Дудкина, обитатели моря приспособились к смене его сезонной температуры и замерзанию. Некоторые теплолюбивые виды мигрируют в Азовское море только в тёплое время года для нагула и размножения, а на зиму уходят в Чёрное море, где зимой им комфортнее. Это, например, хамса, кефали лобан и сингиль, барабулька, ставрида, сарган и смарида, донская сельдь, азовский пузанок. А вот пиленгас, наоборот, отправляется в сторону рек и мелководных лиманов.

Многие обитатели Азовского моря спокойно переживают холодный период — моллюски и другие беспозвоночные, камбала-калкан, все осетровые виды рыб, судак, лещ, тарань, бычки, тюлька. Некоторые представители просто снижают активность, перестают питаться или залегают в ямы.

Однако есть и те, кто не переносит холодную зиму. Погибают гребневики мнемиопсис и берое, а также большая жалящая медуза корнерот.

«Численность следующей популяции медузы на будущий год никак не связана с численностью предыдущей в текущем году. Численность и, что важнее, биомасса следующей популяции будет определяться кормовыми условиями, наличием и активностью пищевых конкурентов медузы. А таковой может быть только азовская хамса. Именно она может быть эффективным конкурентом корнерота за ресурсы зоопланктона. Будет много хамсы — станет мало медузы. Будет мало хамсы — станет много медузы», — объяснил Сергей Дудкин.