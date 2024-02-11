СК проверит информацию о вырубке деревьев в Краснодарском лесопарке
Бастрыкин поручил провести проверку по информации о вырубке деревьев в районе Гидростроителей в Краснодаре
Предыстория. 26 января в соцсетях появилась информация о том, что в микрорайоне Гидростроителей рубят деревья. Жители обнаружили свежеспиленные деревья в Краснодарском лесопарке. Эта территория является особо охраняемой. Чуть позже в мэрии происходящее объяснили санитарной вырубкой.
10 февраля глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за жалоб краснодарцев на вырубку деревьев, об этом сообщили в информцентре ведомства.
Проверку проводит следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю.
«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Маслову А.К. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — указано в сообщении.
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