СК проверит информацию о вырубке деревьев в Краснодарском лесопарке

Бастрыкин поручил провести проверку по информации о вырубке деревьев в районе Гидростроителей в Краснодаре

Предыстория. 26 января в соцсетях появилась информация о том, что в микрорайоне Гидростроителей рубят деревья. Жители обнаружили свежеспиленные деревья в Краснодарском лесопарке. Эта территория является особо охраняемой. Чуть позже в мэрии происходящее объяснили санитарной вырубкой.

10 февраля глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за жалоб краснодарцев на вырубку деревьев, об этом сообщили в информцентре ведомства.