СК проверит информацию о вырубке деревьев в Краснодарском лесопарке

Краснодарский край

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  • © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2018 года
    © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2018 года

Бастрыкин поручил провести проверку по информации о вырубке деревьев в районе Гидростроителей в Краснодаре

Предыстория. 26 января в соцсетях появилась информация о том, что в микрорайоне Гидростроителей рубят деревья. Жители обнаружили свежеспиленные деревья в Краснодарском лесопарке. Эта территория является особо охраняемой. Чуть позже в мэрии происходящее объяснили санитарной вырубкой.

10 февраля глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за жалоб краснодарцев на вырубку деревьев, об этом сообщили в информцентре ведомства.

Проверку проводит следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Маслову А.К. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — указано в сообщении.

Как ранее писали Юга.ру, прокуратура выявила незаконную продажу участка леса в Абрау-Дюрсо. Подробности и комментарий администрации Новороссийска здесь.

Александр Бастрыкин Краснодар Следственный комитет Экология

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СК проверит информацию о вырубке деревьев в Краснодарском лесопарке
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