В День зимних видов спорта узнали, что интересного происходит на горнолыжных курортах юга России

В России 7 февраля отмечают День зимних видов спорта. Собрали информацию о планах горнолыжных курортов юга страны

В этот день члены сборной России и Краснодарского края по ски-альпинизму Николай Шорохов, Эрхан Бысыин, Дарья Сенькина и Анастасия Козина провели забег на высоту 2200 метров над уровнем моря с Поляны 960. Там они развернули флаг «10 лет Олимпиаде в Сочи». Дату учредили в 2015 году по инициативе Олимпийского комитета России. День выбрали не случайно — 7 февраля 2014 года в Сочи открылись XXII зимние Олимпийские игры.

Читайте также: Сколько стоит покататься на лыжах и сноуборде в Сочи и других горах Северного Кавказа новичку

Краснодарскй край и республики Северного Кавказа хоть и являются югом страны, здесь отличные природные условия и хорошо развита инфраструктура для занятий зимними видами спорта. Речь о горнолыжных курортах на Красной Поляне в Сочи, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Узнали, что там планируется до конца сезона. Так, 10 и 11 февраля на курорте «Роза Хутор» устроят «Олимпийский уикенд». В программе любительские соревнования по горным лыжам и сноуборду, шоу ратраков, демонстрационный спуск инструкторов, флешмоб волонтеров, мастер-классы по хоккею и фигурному катанию, кинопоказы. 7 февраля чемпионы и призеры XXII Зимних Олимпийских игр высадили 10 цитрусовых деревьев в сочинском парке «Ривьера».



В мероприятии участвовали биатлонисты Алексей Волков и Дмитрий Малышко, фигурист Дмитрий Соловьев, шорт-трекист Владимир Григорьев, лыжники Александр Бессмертных, Дмитрий Япаров, Максим Вылегжанин, биатлонистка Ольга Вилухина, саночники Альберт Демченко, Александр Денисьев, Владислав Антонов, Татьяна Иванова, а также конькобежцы Ольга Граф, Юлия Скокова, Екатерина Лобышева. «Красная Поляна» тоже подготовила программу к 10-летию Олимпийских игр в Сочи. На курорте проходят любительские соревнования по горнолыжному спорту и сноубордингу в категориях гигантский и слоупстайл. Для самых маленьких будет анимация. Также на Поляне 960 в этот день состоится живое выступление кавер-группы. В парке Времена года открылась выставка фотографий репортёров агентства ТАСС «Сочи-2014. 10 лет спустя», где представлены самые яркие моменты соревнований.

Читайте также: Дорогу между Красной Поляной и Архызом начнут строить после 2027 года

Курорт «Газпром Поляна» 10 февраля проведет краевую лыжную гонку «Лыжня Кубани» на сконе «Лаура». Участников ждет три дистанции: 10 км мужчин и женщин старше 2005 года рождения; 5 км для юношей и девушек 2006 года рождения и моложе; 2,5 км без ограничения по возрасту и без учета спортивного результата. Стиль прохождения дистанции свободный. Для участия необходимо зарегистрироваться до 9 февраля с 9:00 до 12:00 по адресу: Сочи, улица Воровского, 19,

На курорте «Архыз» 10 февраля откроют сноупарк на высоте 1750 метров. Протяженность локации 200 метров. Как нам рассказали в пресс-службе курорта, две линии сноупарка с фигурами и трамплинами рассчитаны на начальный и средний уровни катания. 13 февраля на курорте проведут «Кубок Архыза», принять участие может любой желающий. А 17 февраля на территории комплекса состоится музыкальный фестиваль. Весной на курорте отметят 8 марта и масленицу.

На курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии традиционно обещают самый продолжительный в России горнолыжный сезон. Круглый год туристы могут подняться на канатной дороге горнолыжного комплекса на рекордную высоту 3847 метров.

Юга.ру рассказывали, сколько стоит покататься на лыжах и сноуборде в Сочи и других горах Северного Кавказа новичку. Читайте материал по ссылке.