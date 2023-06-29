Дорогу между Красной Поляной и Архызом начнут строить после 2027 года

Начало строительства горной автотрассы между курортами Архыз и Красная Поляна рассматривают после 2027 года

Министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил, что дорога между Архызом и Красной Поляной может быть построена после 2027 года.

«Для оценки возможности реализации проекта в рамках концессии проводим необходимую технико-экономическую оценку. Протяженность этой горной дороги около 111 км, включая 13 км тоннеля. Учитывая масштабы проекта, возможности его реализации, рассматриваем в период после 2027 года», — пояснил Савельев.

Ранее Юга.ру писали, что в Минтрансе строительство трассы оценили в 200 млрд рублей. Инвестор курорта «Архыз» Александр Ткачев назвал другую сумму — 92 млрд рублей.

По словам Ткачева, дорога существенно сэкономит время в дороге между курортами. Вместо 13-15 часов в будущем от Красной Поляны до Архыза можно будет добраться за 1,5 часа.

Кроме того, после строительства дороги в России появится одна из крупнейших в мире горнолыжных зон.

Но Гринпис* считает, что строительство дороги из Архыза до Черного моря может разрушить Кавказский заповедник. Специалисты говорят, что при реализации проекта невозможно соблюдение природоохранного законодательства.

Также в в Сочи хотят реконструировать трассу А-147 Джубга — Сочи. По данным из распоряжения правительства «№ 1601-р от 2022 года», в 2025-2027 годах на это выделят 55 млрд рублей. В будущем «Автодор» планирует построить дублер трассы, который обойдется в 1,5 трлн рублей.

* Гринпис признан нежелательной организацией в РФ