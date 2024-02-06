Шоу ратраков, хоккей, фигурное катание: в горах Сочи отметят десятилетие зимней Олимпиады-2014

10 и 11 февраля на курорте «Роза Хутор» устроят «Олимпийский уикенд» (0+)

На праздничных выходных на трассе «Ювента» курорта «Роза Хутор» состоятся любительские соревнования по горным лыжам и сноуборду для детей от 5 до 14 лет на Кубок «Хуторенок». Подобные старты, но на тюбинге, пройдут и на площадке «Роза Бич» в Роза Долине. Все выходные гостей ждет активные семейные развлечения, танцы, выступления артистов и розыгрыши сувениров.

10 февраля в 13:00 на высоте 1600 метров над уровнем моря начнется шоу ратраков: тяжелые машины покажут параллельный слалом и вращение на месте, изображая олимпийские кольца. Здесь пройдет демонстрационный спуск инструкторов курорта, которые синхронно выполнят сложные элементы. В 15:00 на площади Роза пройдет флешмоб волонтеров: с разноцветными табличками в руках они изобразят открытие олимпийских колец.

В этот же день, 10 февраля, на катке в Роза Долине организуют «Аркадные игры» вместе с талисманом хоккейного клуба «Сочи» — «Лео». Тренер в ростовой кукле маскота покажет игровой мастер-класс по хоккею. 11 февраля еще один мастер-класс, но уже по фигурному катанию, проведет олимпийский чемпион Сочи-2014 Федор Климов. Позже, в 18:00, с ним можно будет пообщаться на встрече в лектории горного клуба «Спорт-Марафон» (в здании отеля «Рэдиссон»). Здесь же пройдут кинопоказы фильмов, посвященных Олимпийским играм в Сочи.

На трассе «Шале» в Горной Олимпийской деревне в тот же день состоятся любительские соревнования по слалому на горных лыжах и сноуборде.

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Во время XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи на «Роза Хутор» работали горнолыжный и фристайл-центр, сноуборд-парк и Горная Олимпийская деревня на 2600 мест. На трассах курорта разыграли 30 из 98 комплектов олимпийских медалей в 15 спортивных дисциплинах, а также 32 из 76 комплектов паралимпийских медалей. Впервые за историю Олимпийских Игр все соревнования по горнолыжному спорту, фристайлу и сноуборду прошли на одном объекте.

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Самая большая горнолыжка в России: как за 10 лет изменился курорт «Роза Хутор»

За прошедшее десятилетие «Роза Хутор» стал крупнейшим круглогодичным горным курорт страны, где ежегодно отдыхают до 2 млн гостей. Генеральный директор «Роза Хутор» Александр Белокобыльский отмечает: «В постолимпийский период мы взяли курс на то, чтобы курорт развивался как всесезонный и был интересен в любое время года. Поэтому мы очень осознанно подошли к вопросу создания необходимой для этого инфраструктуры. И сегодня кроме нашего главного преимущества — качественного горнолыжного отдыха — мы можем предложить пеший туризм в горах, активную развлекательную повестку, пляжи на черноморском побережье и в горах, гастрономию и плотный календарь событий. Стратегически мы выбрали верный путь. Однако, мощный толчок к такому развитию не только нашего курорта, но и в целом региона, конечно, дали Олимпийские игры. Мы храним их наследие и память об этом важном событии».