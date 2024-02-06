На горнолыжной трассе в Сочи во время катания на райдеров сошла лавина

Сочинский горнолыжный курорт рассказал о сходе снега на одной из трасс. Никто не пострадал

Пресс-служба «Газпром Поляна» сообщила, что днем 6 февраля на курорте сошел снег. Это произошло во время катания в районе горнолыжной трассы F и склона «Газпром Лаура».

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Спасатели, находившиеся на трассе, нашли шесть человек. Никто из них не пострадал. На данный момент катание на трассах восстановлено.



Все службы курорта работают в штатном режиме. Из-за высокой лавиноопасности для катания и пеших прогулок закрыли канатную дорогу и трассы склона «Газпром Альпика».

Обновлено в 17:37. Позже ситуацию прокомментировали в краевом МЧС:



«МЧС России завершило работы на месте схода лавины в Сочи. Горнолыжников под лавиной не обнаружено. Самопроизвольный сход лавины случился на высоте 1300-1400 метров. Под снегом оказались шесть человек. Их спасли специалисты курорта».