В Краснодарском крае ветер сорвал кровлю с крыши школы. Рассказываем об обстановке в регионе

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала главы Лабинского района https://t.me/zaburaev_vladimir/681
    © Скриншот из телеграм-канала главы Лабинского района https://t.me/zaburaev_vladimir/681

На Кубани 6 февраля продолжает бушевать непогода. Ветер срывает кровли домов и рушит здания

6 февраля ветер сорвал крышу школы №31 в хуторе Харьковском Лабинского района. В ней также находятся помещения детского сада. В момент обрушения кровли никто не пострадал. Об этом глава муниципалитета Владимир Забураев сообщил в своем телеграм-канале.

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«Общая площадь кровли составляет 1700 кв.м, объем повреждения — 300 кв.м. Учреждение посещают более 60 учащихся и воспитанников детского сада. К счастью, никто не пострадал. Учебный процесс пока приостановлен», — написал Забураев.

По словам главы района, в станице Вознесенской ветер повалил башню Рожновского. Девять человек остались без воды. Жителей переключают на прямое водоснабжение. 

В Краснодаре 6 февраля стихия повалила беседку на припаркованную машину на улице Московской. Очевидцы поделились кадрами в соцсетях:

Также на улице Леваневского двухметровое дерево упало на дорогу. Проезд транспорта и проход пешеходов затруднены. 

В Фестивальном микрорайоне Краснодара 6 февраля ветер повалил старые деревья на проезде Дальнем, 3. Некоторые из них упали на забор вокруг строящейся школы.

Пресс-служба мэрии Краснодара рассказала, что 6 февраля в городе произошло 14 аварийных отключений электроэнергии.

На Черноморском побережье региона непогода рушит дома и повреждает дорожные знаки. Так, в Новороссийске 6 февраля примерно в 3:00 на улице Борисова, 3 из-за сильного ветра частично обрушилось здание.

На горнолыжном курорте «Роза Хутор» 6 февраля катание доступно только с отметки 1350 метров. Дополнительные зоны пока открывать не планируют. Об этом сообщила пресс-служба курорта.

Из-за плохих погодных условий в аэропорту Сочи продолжают задерживать десятки рейсов на вылет. Утром 6 февраля более 1,2 тыс. пассажиров ожидали своих самолетов.

  • © Скриншот страницы сайта https://aer.aero/flights/online-schedule/
    © Скриншот страницы сайта https://aer.aero/flights/online-schedule/

Напомним, что в ночь на 6 февраля в Краснодаре сильный ветер сорвал крыши двух домов по 1-му проезду Стасова.

Как писали ранее Юга.ру, на Кавказе 5-6 февраля из-за непогоды закрыли горнолыжные трассы и дорогу в Грузию.

Краснодар Лабинский район Новороссийск Погода Происшествия Сочи Школа

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В Краснодарском крае ветер сорвал кровлю с крыши школы. Рассказываем об обстановке в регионе
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