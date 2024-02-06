В Краснодарском крае ветер сорвал кровлю с крыши школы. Рассказываем об обстановке в регионе
На Кубани 6 февраля продолжает бушевать непогода. Ветер срывает кровли домов и рушит здания
6 февраля ветер сорвал крышу школы №31 в хуторе Харьковском Лабинского района. В ней также находятся помещения детского сада. В момент обрушения кровли никто не пострадал. Об этом глава муниципалитета Владимир Забураев сообщил в своем телеграм-канале.
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«Общая площадь кровли составляет 1700 кв.м, объем повреждения — 300 кв.м. Учреждение посещают более 60 учащихся и воспитанников детского сада. К счастью, никто не пострадал. Учебный процесс пока приостановлен», — написал Забураев.
По словам главы района, в станице Вознесенской ветер повалил башню Рожновского. Девять человек остались без воды. Жителей переключают на прямое водоснабжение.
В Краснодаре 6 февраля стихия повалила беседку на припаркованную машину на улице Московской. Очевидцы поделились кадрами в соцсетях:
Также на улице Леваневского двухметровое дерево упало на дорогу. Проезд транспорта и проход пешеходов затруднены.
В Фестивальном микрорайоне Краснодара 6 февраля ветер повалил старые деревья на проезде Дальнем, 3. Некоторые из них упали на забор вокруг строящейся школы.
Пресс-служба мэрии Краснодара рассказала, что 6 февраля в городе произошло 14 аварийных отключений электроэнергии.
На Черноморском побережье региона непогода рушит дома и повреждает дорожные знаки. Так, в Новороссийске 6 февраля примерно в 3:00 на улице Борисова, 3 из-за сильного ветра частично обрушилось здание.
На горнолыжном курорте «Роза Хутор» 6 февраля катание доступно только с отметки 1350 метров. Дополнительные зоны пока открывать не планируют. Об этом сообщила пресс-служба курорта.
Из-за плохих погодных условий в аэропорту Сочи продолжают задерживать десятки рейсов на вылет. Утром 6 февраля более 1,2 тыс. пассажиров ожидали своих самолетов.