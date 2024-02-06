В Краснодарском крае ветер сорвал кровлю с крыши школы. Рассказываем об обстановке в регионе

6 февраля ветер сорвал крышу школы №31 в хуторе Харьковском Лабинского района. В ней также находятся помещения детского сада. В момент обрушения кровли никто не пострадал. Об этом глава муниципалитета Владимир Забураев сообщил в своем телеграм-канале.

«Общая площадь кровли составляет 1700 кв.м, объем повреждения — 300 кв.м. Учреждение посещают более 60 учащихся и воспитанников детского сада. К счастью, никто не пострадал. Учебный процесс пока приостановлен», — написал Забураев.



По словам главы района, в станице Вознесенской ветер повалил башню Рожновского. Девять человек остались без воды. Жителей переключают на прямое водоснабжение.

В Краснодаре 6 февраля стихия повалила беседку на припаркованную машину на улице Московской. Очевидцы поделились кадрами в соцсетях: