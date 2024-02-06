В Краснодаре сильный ветер сорвал крыши двух домов
В ночь на 6 февраля в Краснодаре в двух домах из-за сильного ветра сорвало часть крыши
В двухэтажном строении по 1-му проезду Стасова, 35 проживают около 50 человек. Их расселение не требуется. Спасатели расчистили обломки и убрали их с дороги. Вопросом восстановления кровли занимается управляющая компания.
Также порывом ветра ночью сорвало часть крыши в гостиничном комплексе по улице Таманской, 92. На место происшествия отправились спасатели. Устанавливается связь с собственником.
Напомним, на Краснодарский край 5 февраля обрушилась непогода. На железнодорожном перегоне Сочи — Лоо сошел сель, на пути обрушилось 5 тыс. куб. метров земли. Движение поездов на участке приостановлено.
Кроме того, из-за непогоды в Сочи 14 самолетов ушли на запасные аэродромы. На курорте сильный ветер и действует штормовое предупреждение. Ветер и осадки, по прогнозам синоптиков, продлятся до конца 6 февраля.