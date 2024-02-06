В Краснодаре сильный ветер сорвал крыши двух домов

В ночь на 6 февраля в Краснодаре в двух домах из-за сильного ветра сорвало часть крыши

В двухэтажном строении по 1-му проезду Стасова, 35 проживают около 50 человек. Их расселение не требуется. Спасатели расчистили обломки и убрали их с дороги. Вопросом восстановления кровли занимается управляющая компания.

Также порывом ветра ночью сорвало часть крыши в гостиничном комплексе по улице Таманской, 92. На место происшествия отправились спасатели. Устанавливается связь с собственником.