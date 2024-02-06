Непогода на Кавказе: закрыты горнолыжные трассы и дорога в Грузию

Курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии закрыли из-за обильного снегопада. Все службы работают в усиленном режиме. В связи с высокой лавинной опасностью туристам запретили гулять по экотропе и в лесу — от Азау до Поляны нарзанов.

В Северной Осетии закрыли для всех дорогу в Грузию. Запрещено движение всех видов транспортных средств на участке Владикавказ — н.п. Ларс — в направлении на выезд из России до особого распоряжения.

По информации Северо-Осетинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 6 и 7 февраля местами в горных и предгорных районах республики ожидается очень сильный снег.