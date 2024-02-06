Непогода на Кавказе: закрыты горнолыжные трассы и дорога в Грузию
Непогода обрушилась 5-6 февраля на Краснодарский край и Северный Кавказ
Курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии закрыли из-за обильного снегопада. Все службы работают в усиленном режиме. В связи с высокой лавинной опасностью туристам запретили гулять по экотропе и в лесу — от Азау до Поляны нарзанов.
В Северной Осетии закрыли для всех дорогу в Грузию. Запрещено движение всех видов транспортных средств на участке Владикавказ — н.п. Ларс — в направлении на выезд из России до особого распоряжения.
По информации Северо-Осетинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 6 и 7 февраля местами в горных и предгорных районах республики ожидается очень сильный снег.
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В Ставрополе тоже сильный снегопад. И прогноз не утешительный. Губернатор региона разрешил детям не пойти в школы и садики. Прогулом это считаться не будет. А дорожным службам будет проще вести расчистку улиц.
В нескольких территориях Ставрополья, в том числе городах Кавминвод, непогода привела к обрывам электропередач, есть повреждения кровли многоквартирных домов. 120 единиц техники этой ночью боролись с последствиями снегопада на региональных трассах в Изобильненском, Шпаковском, Грачевском и Кочубеевском округах.
Как писали Юга.ру, в ночь на 6 февраля в Краснодаре в двух домах из-за сильного ветра сорвало часть крыши.