В Геленджике ливни разрушили лестницу у Голубой бухты

Из-за ливней серьезно пострадала лестница между Голубой бухтой и Кабардинкой

Чтобы спуститься по ней к морю, нужно было преодолеть 271 ступеньку. Она стала популярна благодаря живописному виду на бухту.

5 февраля пользователи социальных сетей прислали в региональные телеграм-каналы кадры, на которых видно, что после сильных осадков и шторма лестница частично разрушена.

Будут ли проводить восстановительные работы, пока не сообщается.