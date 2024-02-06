В Геленджике ливни разрушили лестницу у Голубой бухты
Из-за ливней серьезно пострадала лестница между Голубой бухтой и Кабардинкой
Чтобы спуститься по ней к морю, нужно было преодолеть 271 ступеньку. Она стала популярна благодаря живописному виду на бухту.
5 февраля пользователи социальных сетей прислали в региональные телеграм-каналы кадры, на которых видно, что после сильных осадков и шторма лестница частично разрушена.
Будут ли проводить восстановительные работы, пока не сообщается.
Как писали Юга.ру, на Краснодарский край 5 февраля обрушилась непогода. В Сочи на железную дорогу сошел сель. Движение поездов на участке приостановили.
В горном кластере все склоны закрыты для катания, ограничена работа канатных дорог. Из-за непогоды в Сочи 16 самолетов ушли на запасные аэродромы.
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