В Геленджике ливни разрушили лестницу у Голубой бухты

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Из-за ливней серьезно пострадала лестница между Голубой бухтой и Кабардинкой

Чтобы спуститься по ней к морю, нужно было преодолеть 271 ступеньку. Она стала популярна благодаря живописному виду на бухту.

5 февраля пользователи социальных сетей прислали в региональные телеграм-каналы кадры, на которых видно, что после сильных осадков и шторма лестница частично разрушена.

Будут ли проводить восстановительные работы, пока не сообщается.

Как писали Юга.ру, на Краснодарский край 5 февраля обрушилась непогода. В Сочи на железную дорогу сошел сель. Движение поездов на участке приостановили. 

В горном кластере все склоны закрыты для катания, ограничена работа канатных дорог. Из-за непогоды в Сочи 16 самолетов ушли на запасные аэродромы.

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