В аэропорт Сочи с запасных аэродромов вернулись 29 самолетов

Краснодарский край

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  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Сочинский аэропорт принимает самолеты с запасных аэродромов. Ранее судна не смогли сесть на курорте из-за непогоды

6 февраля по состоянию на 9:30 утра 29 самолетов прибыли с запасных аэродромов в Сочи. Еще девять рейсов должны вернуться в течении трех часов. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Сочи.

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Как пишет ТАСС со ссылкой на авиагавань, утром 6 февраля более 1,2 тыс. пассажиров ожидают вылета из города:

«В настоящий момент в терминале аэропорта 1200 пассажиров, из них 700 в чистой зоне и 500 в общей. В течение двух суток авиакомпании обеспечивали пассажиров водой, питанием и размещением в гостинице, согласно авиационными нормам».

Напомним, что 5 февраля из-за сильного ветра в Сочи десятки самолетов ушли на запасные аэродромы. На курорте объявили штормовое предупреждение.

В тот же день россияне пожаловались на длительное ожидание вылета из Египта в Сочи. Подробно о ситуации в Шарм-Эль-Шейхе мы рассказывали здесь.

Ранее Юга.ру писали, что в связи с непогодой в Краснодарском крае 5 февраля задержали 18 поездов.

Авиация Аэропорты Сочи

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