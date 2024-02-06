В аэропорт Сочи с запасных аэродромов вернулись 29 самолетов
Сочинский аэропорт принимает самолеты с запасных аэродромов. Ранее судна не смогли сесть на курорте из-за непогоды
6 февраля по состоянию на 9:30 утра 29 самолетов прибыли с запасных аэродромов в Сочи. Еще девять рейсов должны вернуться в течении трех часов. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Сочи.
Как пишет ТАСС со ссылкой на авиагавань, утром 6 февраля более 1,2 тыс. пассажиров ожидают вылета из города:
«В настоящий момент в терминале аэропорта 1200 пассажиров, из них 700 в чистой зоне и 500 в общей. В течение двух суток авиакомпании обеспечивали пассажиров водой, питанием и размещением в гостинице, согласно авиационными нормам».
Напомним, что 5 февраля из-за сильного ветра в Сочи десятки самолетов ушли на запасные аэродромы. На курорте объявили штормовое предупреждение.
В тот же день россияне пожаловались на длительное ожидание вылета из Египта в Сочи. Подробно о ситуации в Шарм-Эль-Шейхе мы рассказывали здесь.
Ранее Юга.ру писали, что в связи с непогодой в Краснодарском крае 5 февраля задержали 18 поездов.