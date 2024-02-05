Россияне второй день не могут вылететь из Шарм-эль-Шейха в Сочи

Краснодарский край

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  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Пассажиры жалуются на длительное ожидание вылета из Египта в Россию. Самолет ожидают в Сочи

Пассажиры рейса WZ-3010 авиакомпании Red Wings должны были вылететь из Египта 4 февраля в 20:05 и прибыть в Сочи в 00:15. Рейс задержали. Ночью 4 февраля туристов разместили в отеле, в 02:00 они снова отправились в аэропорт, но вылет опять не состоялся.

Утром 5 февраля на онлайн-табло сочинского аэропорта указано, что самолет ожидают принять в 13:35. Юга.ру поговорили с одним из пассажиров.

«Сели в самолет, часа полтора-два просидели. В итоге, капитан объявил, что поломка. Обратно нас довезли на автобусах в аэропорт. Сидим часа два-три уже. И только что объявили, что рейс задерживается уже не из-за поломки, а из-за обеспечительных работ аэропорта», — рассказал россиянин.

Позже пассажирам вернули багаж и предложили вернуться в отель. По словам одного из клиентов авиакомпании, информации о том, когда состоится вылет, нет.

В соцсетях российские туристы поделились своими впечатлениями от условий в египетском аэропорту.

Напомним, на железнодорожном перегоне Сочи — Лоо в ночь на 5 февраля сошел сель, несколько поездов 5 февраля отменили.

Авиация Аэропорты Египет Курорты и туризм путешествия Сочи

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