Россияне второй день не могут вылететь из Шарм-эль-Шейха в Сочи
Пассажиры жалуются на длительное ожидание вылета из Египта в Россию. Самолет ожидают в Сочи
Пассажиры рейса WZ-3010 авиакомпании Red Wings должны были вылететь из Египта 4 февраля в 20:05 и прибыть в Сочи в 00:15. Рейс задержали. Ночью 4 февраля туристов разместили в отеле, в 02:00 они снова отправились в аэропорт, но вылет опять не состоялся.
Утром 5 февраля на онлайн-табло сочинского аэропорта указано, что самолет ожидают принять в 13:35. Юга.ру поговорили с одним из пассажиров.
«Сели в самолет, часа полтора-два просидели. В итоге, капитан объявил, что поломка. Обратно нас довезли на автобусах в аэропорт. Сидим часа два-три уже. И только что объявили, что рейс задерживается уже не из-за поломки, а из-за обеспечительных работ аэропорта», — рассказал россиянин.
Позже пассажирам вернули багаж и предложили вернуться в отель. По словам одного из клиентов авиакомпании, информации о том, когда состоится вылет, нет.
В соцсетях российские туристы поделились своими впечатлениями от условий в египетском аэропорту.
Напомним, на железнодорожном перегоне Сочи — Лоо в ночь на 5 февраля сошел сель, несколько поездов 5 февраля отменили.