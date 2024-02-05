Россияне второй день не могут вылететь из Шарм-эль-Шейха в Сочи

Пассажиры жалуются на длительное ожидание вылета из Египта в Россию. Самолет ожидают в Сочи

Пассажиры рейса WZ-3010 авиакомпании Red Wings должны были вылететь из Египта 4 февраля в 20:05 и прибыть в Сочи в 00:15. Рейс задержали. Ночью 4 февраля туристов разместили в отеле, в 02:00 они снова отправились в аэропорт, но вылет опять не состоялся.

Утром 5 февраля на онлайн-табло сочинского аэропорта указано, что самолет ожидают принять в 13:35. Юга.ру поговорили с одним из пассажиров.