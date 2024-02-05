Аэропорт Сочи начал проверку после жалобы телеведущей Анфисы Чеховой

Анфиса Чехова опоздала на рейс в Москву и пожаловалось на работу сочинского аэропорта. Воздушная гавань начала проверку

5 февраля Анфиса Чехова написала в своих соцсетях, что опоздала на самолет, вылетающий в Москву, в аэропорту Сочи. Телеведущей пришлось покупать билет на следующий рейс в столицу.

«Официантка (аэропорта) рассказала, что в Сочи такие истории с быстрой посадкой обычное дело. Каждый день люди стоят и плачут, что не успели добежать на рейс. Особенно пожилые.



Хорошо, что у нас есть возможность купить новый билет, но жалко тех людей, для которых 30 тыс. за билет эконом — это огромные деньги. И они действительно оказываются в ужасном положении», — написала Чехова.



Подписчики телеведущей также поделились негативными впечатлениями о работе сочинской воздушной гавани:

Юга.ру узнали, что аэропорт Сочи проводит проверку после жалобы Анфисы Чеховой. О результатах сообщат позже.

Обновлено 5 февраля в 16:37. Юга.ру получили офицальный комментарий аэропорта Сочи о результатах проверки после жалобы Анфисы Чеховой. Вот, что показало внутреннее расследование:



«Пассажир А. Чехова и одна сопровождающая вылетали рейсом СУ-1153, 04.02.24.

Плановое время вылета — 11:05, фактическое время вылета — 11:20.



Согласно данным видеонаблюдения и внутренних производственных систем посадка началась в 10:51, в 10:52 прозвучало объявление по громкой связи и была обновлена информация на мониторах, к 10:55 180 пассажиров, ожидавших у гейтов, прошли посадку. В 10:56 и 11:00 по громкой связи опаздывающих пассажиров приглашали на посадку. В 11:01 пассажиры покинули бизнес-зал и направились к выходам на посадку, в 11:04 оказались около выходов 3-4 (гейты не изменялись). В доборе опоздавших пассажиров было отказано представителем авиакомпании. Согласно изученным видеозаписям, к выходу на посадку после ее закрытия пришли только двое указанных пассажиров.



Таким образом, информация о «других опоздавших пассажирах» не соответствует действительности. Главной причиной опоздания на рейс является несвоевременное реагирование пассажиров на уведомление о начале посадки. Пассажиры покинули бизнес-зал спустя 10 минут после её начала (и спустя 9 минут после объявления о начале посадки), при наличии визуального и аудио информирования».

Напомним, что 5 февраля из-за сильного ветра в Сочи 16 самолетов ушли на запасные аэродромы.