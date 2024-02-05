В Краснодарском крае из-за непогоды задержали 18 поездов
5 февраля в связи с непогодой на Черноморском побережье изменилось расписание 18 поездов
Пресс-служба СКЖД сообщила Юга.ру, что 5 февраля на участке Дагомыс — Якорная Щель около 3,5 тыс. пассажиров задержанных поездов перевезли на автобусах. Для этого задействовали больше 20 машин.
По данным РЖД на момент публикации материала, на Черноморском побережье 18 пассажирских поездов задерживаются, максимально — на шесть часов.
В компании сообщили, что пассажирам вагонов дальнего следования железнодорожники выдали более 3,3 тыс. продуктовых наборов.
Специалисты продолжают восстанавливать движение, прерванное из-за обильных осадков и схода селевого потока на перегоне Дагомыс — Лоо. По состоянию на 15:00 5 февраля убрано почти 5 тыс. куб. метров грунта.
Информацию о фактическом движении поездов можно узнать по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок из России бесплатный).
Юга.ру узнали, что 5 февраля в регионе отменили поезда:
- №6803 Туапсе — Имеретинский Курорт
- №6006 Аэропорт Сочи — Туапсе
- №6004 Аэропорт Сочи — Туапсе
- №6831 Туапсе — Имеретинский Курорт
- №6003 Туапсе — Аэропорт Сочи
- №6009 Туапсе — Аэропорт Сочи
- №6013 Туапсе — Имеретинский Курорт
- №6014 Имеретинский Курорт — Туапсе
- №6807 Туапсе — Имеретинский Курорт
- №6809 Туапсе — Имеретинский Курорт
- №6820 Имеретинский Курорт — Сочи
- №6027 Сочи — Аэропорт Сочи
Напомним, что ночью 5 февраля в Сочи сель сошел на железную дорогу. Поезда задержали и отменили.