В Краснодарском крае из-за непогоды задержали 18 поездов

5 февраля в связи с непогодой на Черноморском побережье изменилось расписание 18 поездов

Пресс-служба СКЖД сообщила Юга.ру, что 5 февраля на участке Дагомыс — Якорная Щель около 3,5 тыс. пассажиров задержанных поездов перевезли на автобусах. Для этого задействовали больше 20 машин.

По данным РЖД на момент публикации материала, на Черноморском побережье 18 пассажирских поездов задерживаются, максимально — на шесть часов.

В компании сообщили, что пассажирам вагонов дальнего следования железнодорожники выдали более 3,3 тыс. продуктовых наборов.



Специалисты продолжают восстанавливать движение, прерванное из-за обильных осадков и схода селевого потока на перегоне Дагомыс — Лоо. По состоянию на 15:00 5 февраля убрано почти 5 тыс. куб. метров грунта.

Информацию о фактическом движении поездов можно узнать по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок из России бесплатный).