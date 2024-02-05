В Краснодарском крае из-за непогоды задержали 18 поездов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

5 февраля в связи с непогодой на Черноморском побережье изменилось расписание 18 поездов

Пресс-служба СКЖД сообщила Юга.ру, что 5 февраля на участке Дагомыс — Якорная Щель около 3,5 тыс. пассажиров задержанных поездов перевезли на автобусах. Для этого задействовали больше 20 машин.  

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По данным РЖД на момент публикации материала, на Черноморском побережье 18 пассажирских поездов задерживаются, максимально — на шесть часов.

В компании сообщили, что пассажирам вагонов дальнего следования железнодорожники выдали более 3,3 тыс. продуктовых наборов.

Специалисты продолжают восстанавливать движение, прерванное из-за обильных осадков и схода селевого потока на перегоне Дагомыс — Лоо. По состоянию на 15:00 5 февраля убрано почти 5 тыс. куб. метров грунта.

Информацию о фактическом движении поездов можно узнать по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок из России бесплатный).

Юга.ру узнали, что 5 февраля в регионе отменили поезда:

  • №6803 Туапсе — Имеретинский Курорт
  • №6006 Аэропорт Сочи — Туапсе
  • №6004 Аэропорт Сочи — Туапсе
  • №6831 Туапсе — Имеретинский Курорт
  • №6003 Туапсе — Аэропорт Сочи
  • №6009 Туапсе — Аэропорт Сочи
  • №6013 Туапсе — Имеретинский Курорт
  • №6014 Имеретинский Курорт — Туапсе
  • №6807 Туапсе — Имеретинский Курорт
  • №6809 Туапсе — Имеретинский Курорт
  • №6820 Имеретинский Курорт — Сочи
  • №6027 Сочи — Аэропорт Сочи

Напомним, что ночью 5 февраля в Сочи сель сошел на железную дорогу. Поезда задержали и отменили.

Железная дорога Поезда РЖД Сочи Туапсинский район

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