Из-за непогоды в Сочи 14 самолетов ушли на запасные аэродромы

В аэропорту Сочи рассказали о последствиях сильного ветра

В пресс-службе аэропорта Сочи 5 февраля рассказали, что «по состоянию на 11:45 экипажами 14 воздушных судов приняты решения об уходе на запасные аэродромы».

Обновлено в 12:43. В Росавиации сообщили, что по состоянию на 12:00 МСК на запасные аэродромы в Минеральные Воды, Грозный и Владикавказ ушли 16 самолетов.

На курорте сильный ветер и действует штормовое предупреждение. Аэропорт работает по фактической погоде. Ветер и осадки, по прогнозам синоптиков, продлятся до конца 6 февраля.

В аэропорту также сообщили, что увеличили количество операторов колл-центра и выставили дополнительные кулеры. На территории терминалов работает оперативный штаб для принятия управленческих решений.