Из-за непогоды в Сочи 14 самолетов ушли на запасные аэродромы

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В аэропорту Сочи рассказали о последствиях сильного ветра

В пресс-службе аэропорта Сочи 5 февраля рассказали, что «по состоянию на 11:45 экипажами 14 воздушных судов приняты решения об уходе на запасные аэродромы».

Обновлено в 12:43. В Росавиации сообщили, что по состоянию на 12:00 МСК на запасные аэродромы в Минеральные Воды, Грозный и Владикавказ ушли 16 самолетов.

На курорте сильный ветер и действует штормовое предупреждение. Аэропорт работает по фактической погоде. Ветер и осадки, по прогнозам синоптиков, продлятся до конца 6 февраля.

В аэропорту также сообщили, что увеличили количество операторов колл-центра и выставили дополнительные кулеры. На территории терминалов работает оперативный штаб для принятия управленческих решений.

Напомним, ночью 5 февраля в Сочи сель сошел на железную дорогу. Поезда задержали и отменили, подробнее читайте здесь.

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