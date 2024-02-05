В Сочи сель сошел на железную дорогу. Поезда задержали и отменили

На железнодорожном перегоне Сочи — Лоо в ночь на 5 февраля сошел сель

По предварительным данным, на железнодорожные пути обрушилось 5 тыс. куб. метров земли. К ликвидации последствий привлекли специальную технику и более 100 железнодорожников. Движение поездов на участке приостановлено. До 4:00 было задержано шесть рейсов.





Читайте также: Сочинская таможня вернула в Казахстан большую партию спермы быка

В РЖД сообщили об отмене поездов: № 6803 Туапсе — Имеретинский Курорт, № 6831 Туапсе — Имеретинский Курорт, № 6003 Туапсе — Аэропорт Сочи, № 6009 Туапсе — Аэропорт Сочи, № 6013 Туапсе — Имеретинский Курорт, № 6014 Имеретинский Курорт — Туапсе, № 6807 Туапсе — Имеретинский Курорт, № 6809 Туапсе — Имеретинский Курорт, № 6820 Имеретинский Курорт — Сочи и № 6027 Сочи — Аэропорт Сочи. «Мы оперативно направили 22 автобуса на станции Лоо и Дагомыс, чтобы пассажиры смогли доехать в центр города, а также на вокзалы Сочи и Адлера, в аэропорт. За ночь перевезли 1800 человек, автотранспорт продолжает курсировать. Предпринимаются необходимые меры по восстановлению контактной сети и расчистке путей», — сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.