Погода в Краснодаре: рабочая неделя начнется с сильного дождя

Краснодарский край

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  • Дождь в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Дождь в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае 5 февраля прогнозируют сильный дождь со снегом, грозой и ветром до 29м/с

В Краснодаре, в понедельник, 5 февраля ожидается дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем 7-9 °С, сообщает ЦГМС региона.

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На Кубани 5 февраля будет облачно. Синоптики прогнозируют сильный дождь со снегом, грозой и ветром с порывами до 20-23 м/с, в отдельных районах до 24-29 м/с. В крае ожидается гололед и налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Температура воздуха местами в южной половине края днем 3-8 °С, в горах от -3 до 2 °С. На Черноморском побережье 5 февраля 7-12 °С.

Как передает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, на реках и водотоках юго-западной и юго-восточной территории региона, Черноморского побережья от Анапы до Магри и в нижнем течении реки Кубань ожидаются подъемы уровня воды с превышением неблагоприятных отметок.

Также спасатели предупреждают, что с 5 по 7 февраля в горах Краснодарского края и Адыгеи выше 1000 метров действует штормовое предупреждение по лавиноопасности.

Напомним, что в Краснодаре, в понедельник, 5 февраля изменится расписание трамваев.

Краснодар МЧС Погода Черное море Штормовые предупреждения

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