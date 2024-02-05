Погода в Краснодаре: рабочая неделя начнется с сильного дождя

На Кубани 5 февраля будет облачно. Синоптики прогнозируют сильный дождь со снегом, грозой и ветром с порывами до 20-23 м/с, в отдельных районах до 24-29 м/с. В крае ожидается гололед и налипание мокрого снега на проводах и деревьях.



Температура воздуха местами в южной половине края днем 3-8 °С, в горах от -3 до 2 °С. На Черноморском побережье 5 февраля 7-12 °С.



Как передает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, на реках и водотоках юго-западной и юго-восточной территории региона, Черноморского побережья от Анапы до Магри и в нижнем течении реки Кубань ожидаются подъемы уровня воды с превышением неблагоприятных отметок.



Также спасатели предупреждают, что с 5 по 7 февраля в горах Краснодарского края и Адыгеи выше 1000 метров действует штормовое предупреждение по лавиноопасности.