Сергей Галицкий стал 100-процентным владельцем убыточного рекламного агентства
Галицкий стал единственным владельцем краснодарского рекламного агентства
Согласно данным системы «СПАРК Интерфакс», Сергей Галицкий является единственным владельцем ООО «Арт Сайд». Компания с уставным капиталом 10 тыс. рублей зарегистрирована в Краснодаре на улице Седина, дата основания — ноябрь 2013 года.
«Арт Сайд» — рекламное агентство, в перечень видов деятельности которого включена также полиграфия. В Краснодаре много стендов и баннеров наружной рекламы, которые принадлежат агентству или арендованы им.
По сообщению «Коммерсантъ Кубань-Черноморье» ранее агентство принадлежало покойной супруге Галицкого Виктории. Также издание написало, что выручка компании по итогам 2022 года составила 173,8 млн рублей, чистый убыток — 3 млн рублей.
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Юга.ру писали, что за осень 2023 года Сергей Галицкий поднялся с 490-го на 479-е место в рейтинге Bloomberg — списке самых богатых людей планеты. В декабре издание опубликовало ежегодный индекс миллиардеров, согласно которому состояние Галицкого за год выросло почти на миллиард долларов.
В ноябре того же года бывший гендиректор гандбольного клуба СКИФ Олег Ходьков сказал, что по его мнению Галицкий заслуживает памятника при жизни за вклад в развитие футбола.