Сергей Галицкий стал 100-процентным владельцем убыточного рекламного агентства

Согласно данным системы «СПАРК Интерфакс», Сергей Галицкий является единственным владельцем ООО «Арт Сайд». Компания с уставным капиталом 10 тыс. рублей зарегистрирована в Краснодаре на улице Седина, дата основания — ноябрь 2013 года.

«Арт Сайд» — рекламное агентство, в перечень видов деятельности которого включена также полиграфия. В Краснодаре много стендов и баннеров наружной рекламы, которые принадлежат агентству или арендованы им.

По сообщению «Коммерсантъ Кубань-Черноморье» ранее агентство принадлежало покойной супруге Галицкого Виктории. Также издание написало, что выручка компании по итогам 2022 года составила 173,8 млн рублей, чистый убыток — 3 млн рублей.