В Краснодаре может закрыться единственное котокафе — питомцам ищут новые дома

В Краснодаре котокафе «Забавное место» находится на грани закрытия. Сейчас ищут новых хозяев для 17 котов

20 октября краснодарское котокафе «Забавное место» в своем телеграм-канале сообщило, что находится на грани закрытия.

«Забавное место» — единственное котокафе в Краснодаре, которое открылось осенью 2024 года. В кафе живут около 20 кошек из приютов. Раньше там также жили енот-полоскун и енотовидная собака. Многие из животных попали сюда после травм или с хроническими заболеваниями. Любого кота можно забрать домой — за время существования заведения новых хозяев нашли 46 питомцев.

Владелица котокафе Ангелина Таранова рассказала, что для открытия места она брала кредиты, а существовать котокафе помогали постоянные гости. Однако расходы на аренду, зарплату сотрудникам, закупки корма и ветеринарных препаратов, а также лечение котов превышали доходы.

«В последнее время этот баланс окончательно рухнул. Мы тянули до последнего. Мы делали все своими руками. Волонтеры (сотрудники) приносили из дома наполнители, корма и покупали лекарства», — объяснили в телеграм-канале.