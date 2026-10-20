В Краснодаре может закрыться единственное котокафе — питомцам ищут новые дома
В Краснодаре котокафе «Забавное место» находится на грани закрытия. Сейчас ищут новых хозяев для 17 котов
20 октября краснодарское котокафе «Забавное место» в своем телеграм-канале сообщило, что находится на грани закрытия.
«Забавное место» — единственное котокафе в Краснодаре, которое открылось осенью 2024 года. В кафе живут около 20 кошек из приютов. Раньше там также жили енот-полоскун и енотовидная собака. Многие из животных попали сюда после травм или с хроническими заболеваниями. Любого кота можно забрать домой — за время существования заведения новых хозяев нашли 46 питомцев.
Владелица котокафе Ангелина Таранова рассказала, что для открытия места она брала кредиты, а существовать котокафе помогали постоянные гости. Однако расходы на аренду, зарплату сотрудникам, закупки корма и ветеринарных препаратов, а также лечение котов превышали доходы.
«В последнее время этот баланс окончательно рухнул. Мы тянули до последнего. Мы делали все своими руками. Волонтеры (сотрудники) приносили из дома наполнители, корма и покупали лекарства», — объяснили в телеграм-канале.
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Сейчас у котокафе есть двухмесячный долг за аренду помещения — 180 тыс. рублей. По словам Ангелины, даже продажа ее собственного автомобиля может спасти ситуацию только временно.
Поэтому сейчас «Забавное место» ищет новые дома котам, которые живут в заведении. Трех животных уже забрали, остались 17 котов, трое из которых — возрастные (более 10 лет) и нуждаются в ответственном уходе.
Для того, чтобы забрать кота, необходимо связаться с Ангелиной по номеру тел. +7 (988) 091-70-01, а далее — познакомиться с животным. Принимать решение о передаче питомца будут на следующий день после встречи. Также можно сделать пожертвование: деньги пойдут на погашение долга за аренду и могут помочь кафе продолжить работу.
Ангелина рассказала Юга.ру, что если ситуация не станет лучше, то котокафе прекратит свою работу 21 ноября.
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