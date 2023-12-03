Галицкий за осень поднялся на 11 мест в списке богатейших людей мира

Краснодарский край, В мире

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  • Сергей Галицкий © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Сергей Галицкий © Фото Елены Синеок, Юга.ру

По итогам осени 2023 года Сергей Галицкий поднялся с 490-го на 479-е место в списке самых богатых людей планеты

Краснодарский бизнесмен и филантроп Сергей Галицкий поднялся в рейтинге самых богатых людей планеты, который ведет компания Bloomberg. По данным на 3 декабря он занимает 479-ю строчку, расположившись между Джозефом Цаем, сооснователем компании Alibaba (которой, в числе прочего, принадлежит торговая платформа AliExpress), и Миуччей Прада, ведущим дизайнером и сопредседателем дома мод Prada.

1 сентября Галицкий занимал в этом списке 490-е место. С начала года, по оценке Bloomberg, его состояние увеличилось на 729 миллионов долларов и на данный момент оценивается в 5,46 миллиарда долларов.

Ранее мы писали о том, что скульптурная группа «Внутренний ребенок» в парке у стадиона «Краснодар» попала в Топ-10 лучших арт-объектов России, а бывший гандболист предложил установить Сергею Галицкому памятник при жизни.

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Галицкий за осень поднялся на 11 мест в списке богатейших людей мира
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