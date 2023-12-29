Состояние Сергея Галицкого за 2023 год увеличилось на 1 млрд долларов — Bloomberg

За год состояние краснодарского бизнесмена Сергея Галицкого достигло 973 млн долларов

Журналисты «Ъ-Кубань» обратили внимание на рейтинг Bloomberg Billionaires Index, в который попал краснодарский миллиардер Сергей Галицкий.

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По данным издания, сейчас миллиардер занимает 481 место в списке богатейших людей мира. Состояние Галицкого оценивается в 5,7 млрд долларов.



Также в апреле 2023 года Forbes сообщал, что предприниматель занял 37 место в рейтинге 110 российских миллиардеров. Тогда его доход оценили в 3,2 млрд долларов.

Известному российскому бизнесмену и меценату Сергею Галицкому в 2023 году исполнилось 56 лет. Юга.ру рассказывали интересные факты из жизни краснодарского миллиардера. Прочитать их можно здесь.