Состояние Сергея Галицкого за 2023 год увеличилось на 1 млрд долларов — Bloomberg
За год состояние краснодарского бизнесмена Сергея Галицкого достигло 973 млн долларов
Журналисты «Ъ-Кубань» обратили внимание на рейтинг Bloomberg Billionaires Index, в который попал краснодарский миллиардер Сергей Галицкий.
«Памятник при жизни нужно ставить!»:
По данным издания, сейчас миллиардер занимает 481 место в списке богатейших людей мира. Состояние Галицкого оценивается в 5,7 млрд долларов.
Также в апреле 2023 года Forbes сообщал, что предприниматель занял 37 место в рейтинге 110 российских миллиардеров. Тогда его доход оценили в 3,2 млрд долларов.
Известному российскому бизнесмену и меценату Сергею Галицкому в 2023 году исполнилось 56 лет. Юга.ру рассказывали интересные факты из жизни краснодарского миллиардера. Прочитать их можно здесь.
Напомним, что за осень 2023 года Сергей Галицкий поднялся на 11 мест в списке самых богатых людей планеты.
Как писали Юга.ру, по данным Forbes, дочь Сергея Галицкого вошла в рейтинг самых богатых наследников миллиардеров РФ.
Ранее Юга.ру сообщали, что в центре Краснодара откроется винный бутик Сергея Галицкого. В сети появились эскизы.