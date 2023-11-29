«Памятник при жизни нужно ставить!». В Краснодаре в очередной раз предложили увековечить имя Сергея Галицкого

28 ноября бывший гендиректор гандбольного СКИФа Олег Ходьков в интервью Metaratings.ru поделился впечатлениями о деятельности Сергея Галицкого. По его словам, бизнесмену необходимо поставить памятник при жизни.

«Галицкий — настоящий фанат футбола. Он построил невероятные базы, парк, стадион. Он сделал многое для этого вида спорта.

Думаю, что многие слышали его фразу: «В гробу карманов нет». Приятно, что он вкладывает огромные средства в родном Краснодаре. Он открыл интернат, одевал детишек за свои деньги. Ему памятник при жизни нужно ставить!», — заявил Ходьков.

Напомним, что в 2017 году в Краснодаре хотели переименовать одну из улиц в честь Сергея Галицкого. Он попросил этого не делать.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре откроется винный бутик Галицкого. Эскизы магазина можно посмотреть здесь.