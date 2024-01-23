В Сочи покажут самый высокий арт-объект из переработанного пластика

На фестивале молодежи в Сириусе покажут самую высокую скульптуру из отходов

Высота арт-объекта составляет 5,4 метра. Он состоит из разноцветных пластиковых емкостей. Об этом сообщил сайт «Российского экологического оператора» 22 января.

«Тотем вечного сохранения воды» создал марокканский скульптор Медерик Тюрей. Скульптура посвящена неравному и затрудненному доступу к чистой питьевой воде в Африке.

Представители РЭО заявили, что помимо указанной скульптуры на фестивале покажут арт-объекты, созданные для конкурса «Зеленый квадрат». Для участия в нем можно подать заявку на сайте , прием заявок продлили до 26 января.

Напомним, всемирный фестиваль молодежи пройдет в Сириусе и Сочи с 1 по 7 марта. Событие посетят 20 тыс. россиян и иностранных граждан из самых различных сфер. Подготовительные комитеты запускали в Аргентине, Гондурасе, Израиле, Индонезии, Ираке, Испании, Йемене, Либерии, Малайзии, Мексике, Пакистане, Панаме, Парагвае, Уругвае и странах Карибского бассейна.

В ноябре 2023 года организаторы фестиваля анонсировали визит режиссера фильмов «Леон», «Пятый элемент» и «Люси» Люка Бессона.

Как писали Юга.ру, с 2024 года в Сочи начнут проводить международный фестиваль «КиноБраво» с бесплатным входом. Его планируют провести с 27 мая по 2 июня.