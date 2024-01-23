В Сочи покажут самый высокий арт-объект из переработанного пластика

Краснодарский край

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  • Образовательный центр «Сириус» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Образовательный центр «Сириус» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На фестивале молодежи в Сириусе покажут самую высокую скульптуру из отходов

«Тотем вечного сохранения воды» создал марокканский скульптор Медерик Тюрей. Скульптура посвящена неравному и затрудненному доступу к чистой питьевой воде в Африке.

Высота арт-объекта составляет 5,4 метра. Он состоит из разноцветных пластиковых емкостей. Об этом сообщил сайт «Российского экологического оператора» 22 января.

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Представители РЭО заявили, что помимо указанной скульптуры на фестивале покажут арт-объекты, созданные для конкурса «Зеленый квадрат». Для участия в нем можно подать заявку на сайте, прием заявок продлили до 26 января.

Напомним, всемирный фестиваль молодежи пройдет в Сириусе и Сочи с 1 по 7 марта. Событие посетят 20 тыс. россиян и иностранных граждан из самых различных сфер. Подготовительные комитеты запускали в Аргентине, Гондурасе, Израиле, Индонезии, Ираке, Испании, Йемене, Либерии, Малайзии, Мексике, Пакистане, Панаме, Парагвае, Уругвае и странах Карибского бассейна.

В ноябре 2023 года организаторы фестиваля анонсировали визит режиссера фильмов «Леон», «Пятый элемент» и «Люси» Люка Бессона.

Как писали Юга.ру, с 2024 года в Сочи начнут проводить международный фестиваль «КиноБраво» с бесплатным входом. Его планируют провести с 27 мая по 2 июня.

Мусор Сириус Сочи Фестивали Экология

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