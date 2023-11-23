С 2024 года в Сочи начнут проводить международный фестиваль «КиноБраво» с бесплатным входом

Краснодарский край

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  • © Фото Felix Mooneeram, unsplash.com
    © Фото Felix Mooneeram, unsplash.com

В Сочи появится новый международный фестиваль «КиноБраво»

Его планируют провести с 27 мая по 2 июня 2024 года. В конкурсную программу войдут лучшие фильмы из стран БРИКС и государств-партнеров, а жюри составят кинематографисты с мировым именем.

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Для гостей и жителей курорта обещают организовать премьерные сеансы, мастер-классы известных актеров и режиссеров, ретроспективы фильмов из стран-участниц фестиваля и ежедневные концерты российских музыкантов. Вход на все мероприятия, проводимые на побережье Черного моря, обещают делать бесплатным.

Сам фестивальный центр будет в Красной Поляне. Там пройдут светские приемы и гала-ужины, бизнес-сессии, круглые столы, презентации проектов, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Как писали Юга.ру, с 1 по 7 марта в Сириусе должен состояться Всемирный фестиваль молодежи. Организаторы заявили, что событие посетит режиссер фильмов «Леон», «Пятый элемент» и «Люси» Люк Бессон.

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