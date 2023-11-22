Организаторы фестиваля молодежи в Сочи анонсировали визит Люка Бессона

21 ноября Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе заявил, что событие посетит режиссер фильмов «Леон», «Пятый элемент» и «Люси»

Телеграм-канал «Росмолодёжь» рассказывал об очередном дне выставки-форума «Россия» в Москве. 21 ноября там открывали Дом молодежи и ярко отмечали 100 дней до Всемирного фестиваля молодёжи, который должен состояться с 1 по 7 марта в Сириусе.

«А ещё рассказали подробнее про образовательную и культурную программу (и по секрету шепнули, что на фестиваль приедет Люк Бессон!)», — написано в сообщении.

Французский режиссер Люк Бессон также известен своими продюсерским проектами — сериями фильмов «Такси» и «Перевозчик» и картинами «Васаби», «13-й район» и «Заложница». Для многих из них он писали сценарии.