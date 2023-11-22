Организаторы фестиваля молодежи в Сочи анонсировали визит Люка Бессона
21 ноября Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе заявил, что событие посетит режиссер фильмов «Леон», «Пятый элемент» и «Люси»
Телеграм-канал «Росмолодёжь» рассказывал об очередном дне выставки-форума «Россия» в Москве. 21 ноября там открывали Дом молодежи и ярко отмечали 100 дней до Всемирного фестиваля молодёжи, который должен состояться с 1 по 7 марта в Сириусе.
«А ещё рассказали подробнее про образовательную и культурную программу (и по секрету шепнули, что на фестиваль приедет Люк Бессон!)», — написано в сообщении.
Французский режиссер Люк Бессон также известен своими продюсерским проектами — сериями фильмов «Такси» и «Перевозчик» и картинами «Васаби», «13-й район» и «Заложница». Для многих из них он писали сценарии.
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Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь) — организатор фестиваля. Заявки на участие в нем принимали до 7 ноября.
Как сообщали Юга.ру, событие посетят 20 тыс. россиян и иностранцев из спорта, науки, бизнеса, образования и детских организаций. Подготовительные комитеты запускали в Аргентине, Гондурасе, Израиле, Индонезии, Ираке, Испании, Йемене, Либерии, Малайзии, Мексике, Пакистане, Панаме, Парагвае, Уругвае и странах Карибского бассейна.