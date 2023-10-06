Идет регистрация участников и волонтеров на Всемирный фестиваль молодежи, он состоится в 2024 году в Сириусе

Продолжается регистрация участников и волонтеров на Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта 2024 года

Местом сбора станет федеральная территория Сириус. Фестиваль открыт для участников от 14 до 35 лет.

Событие посетят 20 тыс. россиян и иностранных граждан из самых различных сфер: спорт, медиа, общественная деятельность, наука, бизнес, волонтерство и благотворительность, международное сотрудничество, образование, культура, детские организации. Среди государств, в которых уже работают подготовительные комитеты, значатся Аргентина, Гондурас, Израиль, Индонезия, Ирак, Испания, Йемен, Либерия, Малайзия, Мексика, Пакистан, Панама, Парагвай, Уругвай, страны Карибского бассейна.

По словам организаторов, фестиваль станет площадкой для открытого разговора и обмена мнениями. Отправить заявку на участие в фестивале можно по ссылке.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае 29 сентября начался прием заявок на четвертый конкурс грантов губернатора Кубани 2023 года. Конкурс направлен на развитие физкультуры и спорта в регионе.