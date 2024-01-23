Сочинские отели распродали номера почти до середины марта

С 1 по 7 марта в «Сириусе» состоится Всемирный фестиваль молодежи. В связи с этим в популярных отелях Сочи не осталось свободных номеров. Об этом сообщает TourDom.ru.

В гостинице Bridge Resort все забронировано с 1 до 7 марта, в «Сочи Парк Отеле» — с 26 февраля до 6 марта, а в «Бархатных сезонах» — с 26 февраля до 12 марта. Также на начало марта распродали все номера в комплексе Sirius Hotels.



«У нас будут жить организаторы и участники Всемирного фестиваля молодежи. В целом примем более 6 тысяч гостей мероприятия», — рассказали сотрудники «Сочи Парк Отеля».

В начале марта в «Сириусе» в основном свободны мини-отели, апартаменты или пятизвездочные отели, где самый простой номер стоит 45 тыс. рублей за ночь. Также еще остались места в трех четырехзвездочных отелях Сочи. Однако с февраля ценник на них вырастет до 6 тыс. рублей.