Круизный лайнер Astoria Grande откроет морской сезон из Сочи в марте
В 2024 году круизный сезон лайнера Astoria Grande стартует из Сочи в середине марта
В 2023 году лайнер открыл морской сезон в конце апреля. Об этом гендиректор «СК Аквилон» — генерального партнера по продажам Astoria Grande Станислав Наумов рассказал «РБК Краснодар».
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По его словам, в текущем году количество морских круизов лайнера планируют увеличить до 42-х.
В самый первый рейс судно отправилось из Сочи в июле 2022 года. Тогда лайнер выполнил 15 круизов, а в 2023 году — 27.
Напомним, что с января по апреля 2023 года лайнер Astoria Grande перевез из Сочи 15 тыс. туристов. Летом 2023 года грузинские активисты дважды выступали против судна. Туроператору пришлось убрать Батуми из маршрута Astoria Grande.
Как писали ранее Юга.ру, в 2024 году из Сочи на юг Турции отправятся круизные лайнеры. Путешествие продлится две недели.