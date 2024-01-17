Круизный лайнер Astoria Grande откроет морской сезон из Сочи в марте

В 2024 году круизный сезон лайнера Astoria Grande стартует из Сочи в середине марта

В 2023 году лайнер открыл морской сезон в конце апреля. Об этом гендиректор «СК Аквилон» — генерального партнера по продажам Astoria Grande Станислав Наумов рассказал «РБК Краснодар».

По его словам, в текущем году количество морских круизов лайнера планируют увеличить до 42-х. В самый первый рейс судно отправилось из Сочи в июле 2022 года. Тогда лайнер выполнил 15 круизов, а в 2023 году — 27.