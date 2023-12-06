В 2024 из Сочи стартует двухнедельный круиз в Турцию

Краснодарский край, В мире

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  • © Фото пользователя benzoix с сайта freepik.com
    © Фото пользователя benzoix с сайта freepik.com

Из Сочи на юг Турции в 2024 году отправятся круизные лайнеры. Путешествие продлится две недели

Генеральное агентство по продажам круизов сообщило, что с 2024 года лайнеры будут отправляться в двухнедельные туры из Сочи на юг Турции. Пассажиры посетят Стамбул, Мармарис, Измир, Анталью и Бодрум.

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В первое путешествие лайнер отправится 12 октября 2024 года. 26 октября судно вернется в Россию. При пересечении границы для туристов будут действовать те же правила, что и на самолете и поезде. При себе необходимо иметь загранпаспорт и медицинскую страховку для выезжающих за рубеж.

Круиз включает:

  • четырехразовое питание по системе «полный пансион» на шведском столе;
  • ежедневные концерты живой музыки, вечеринки и дискотеки;
  • детский клуб с услугами аниматоров, подростковый клуб;
  • бортовой кредит по 50 евро для первого и второго гостя в каюте;
  • фитнес-центр, бассейн и джакузи.

Дополнительно оплачиваются:

  • экскурсии в портах прибытия;
  • напитки и закуски в барах;
  • ужины в одном из ресторанов;
  • услуги бэбиситтеров,
  • SPA.

Также каждый пассажир сможет самостоятельно ознакомиться с достопримечательностями на берегу без экскурсионной группы. Стоимость тура — от 29 280 рублей в зависимости от типа каюты, количества пассажиров и выбранных дат. Домашние животные на борт не допускаются.

Раннее Юга.ру писали, что севший на мель сухогруз стал новой достопримечательностью Анапы. Местная полиция пообещала штрафовать за езду на машинах по пляжу.

Курорты и туризм путешествия Сочи Черное море

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