В 2024 из Сочи стартует двухнедельный круиз в Турцию

Из Сочи на юг Турции в 2024 году отправятся круизные лайнеры. Путешествие продлится две недели

Генеральное агентство по продажам круизов сообщило, что с 2024 года лайнеры будут отправляться в двухнедельные туры из Сочи на юг Турции. Пассажиры посетят Стамбул, Мармарис, Измир, Анталью и Бодрум.

В первое путешествие лайнер отправится 12 октября 2024 года. 26 октября судно вернется в Россию. При пересечении границы для туристов будут действовать те же правила, что и на самолете и поезде. При себе необходимо иметь загранпаспорт и медицинскую страховку для выезжающих за рубеж.



Круиз включает:

четырехразовое питание по системе «полный пансион» на шведском столе;

ежедневные концерты живой музыки, вечеринки и дискотеки;

детский клуб с услугами аниматоров, подростковый клуб;

бортовой кредит по 50 евро для первого и второго гостя в каюте;

фитнес-центр, бассейн и джакузи.

Дополнительно оплачиваются:

экскурсии в портах прибытия;

напитки и закуски в барах;

ужины в одном из ресторанов;

услуги бэбиситтеров,

SPA.

Также каждый пассажир сможет самостоятельно ознакомиться с достопримечательностями на берегу без экскурсионной группы. Стоимость тура — от 29 280 рублей в зависимости от типа каюты, количества пассажиров и выбранных дат. Домашние животные на борт не допускаются.

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