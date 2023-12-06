В 2024 из Сочи стартует двухнедельный круиз в Турцию
Из Сочи на юг Турции в 2024 году отправятся круизные лайнеры. Путешествие продлится две недели
Генеральное агентство по продажам круизов сообщило, что с 2024 года лайнеры будут отправляться в двухнедельные туры из Сочи на юг Турции. Пассажиры посетят Стамбул, Мармарис, Измир, Анталью и Бодрум.
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В первое путешествие лайнер отправится 12 октября 2024 года. 26 октября судно вернется в Россию. При пересечении границы для туристов будут действовать те же правила, что и на самолете и поезде. При себе необходимо иметь загранпаспорт и медицинскую страховку для выезжающих за рубеж.
Круиз включает:
- четырехразовое питание по системе «полный пансион» на шведском столе;
- ежедневные концерты живой музыки, вечеринки и дискотеки;
- детский клуб с услугами аниматоров, подростковый клуб;
- бортовой кредит по 50 евро для первого и второго гостя в каюте;
- фитнес-центр, бассейн и джакузи.
Дополнительно оплачиваются:
- экскурсии в портах прибытия;
- напитки и закуски в барах;
- ужины в одном из ресторанов;
- услуги бэбиситтеров,
- SPA.
Также каждый пассажир сможет самостоятельно ознакомиться с достопримечательностями на берегу без экскурсионной группы. Стоимость тура — от 29 280 рублей в зависимости от типа каюты, количества пассажиров и выбранных дат. Домашние животные на борт не допускаются.
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