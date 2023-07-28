В Батуми активисты вышли на протест перед лайнером Astoria Grande, прибывшим из Сочи

Краснодарский край, В мире

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  • Круизный лайнер Astoria Grande © Кадр из видео youtu.be/z3z0B-QuwOA
    Круизный лайнер Astoria Grande © Кадр из видео youtu.be/z3z0B-QuwOA

Более 100 человек вышли на протесты в Батуми из-за лайнера Astoria Grande

В Батуми на протест перед круизным лайнером Astoria Grande вышли более ста человек. Они стояли с плакатами на пристани, выкрикивали лозунги и высказывали недовольство тем, что лайнер прибыл с российскими туристами, пишет ТАСС

Негативную реакцию у активистов вызвало не только то, что лайнер пришвартовался в Батуми, но и слова некоторых пассажиров корабля о том, что они бывали в Абхазии. Одна из россиянок сказала местному СМИ, что Россия освободила Абхазию от грузин.

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Согласно грузинскому законодательству, посещать Абхазию и Южную Осетию можно только со стороны подконтрольной грузинским властям стороны.

Люди протестовали около часа, затем лайнер покинул причал. Когда судно покидало порт, активисты включили гимн Грузии и Евросоюза. 

В пресс-службе турецкой компании Miray Cruises, управляющей судном, сказали, что круиз проходит штатно. Также там уточнили, что на борту находятся 850 туристов из России и Турции. С утра 27 июля почти все пассажиры лайнера отправились на экскурсии.

Как писали Юга.ру, туры на лайнере Astoria Grande, стартующие 22 и 29 июля, будут включать в себя Батуми. Затем судно отправится в Турцию.

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