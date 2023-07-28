В Батуми активисты вышли на протест перед лайнером Astoria Grande, прибывшим из Сочи

В Батуми на протест перед круизным лайнером Astoria Grande вышли более ста человек. Они стояли с плакатами на пристани, выкрикивали лозунги и высказывали недовольство тем, что лайнер прибыл с российскими туристами, пишет ТАСС.

Негативную реакцию у активистов вызвало не только то, что лайнер пришвартовался в Батуми, но и слова некоторых пассажиров корабля о том, что они бывали в Абхазии. Одна из россиянок сказала местному СМИ, что Россия освободила Абхазию от грузин.