За первые месяцы 2023 года лайнер Astoria Grande перевез из Сочи больше туристов, чем за весь 2022 год

В период с января по апрель 2023 года круизный лайнер Astoria Grande принял 15 тыс. туристов. Это на 36% больше, чем за весь 2022 год, пишет «РБК Краснодар» со ссылкой на Станислава Наумова — генеральный директор компании «СК Аквилон» — генерального агента по продаже Astoria Grande.

По словам Наумова, основная доля пассажиров — туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Он добавил, что к путешествиям на лайнере растет интерес у жителей стран СНГ и Турции.

Ранее Юга.ру писали, что в 2023 году лайнер планирует выполнить 27 круизов. Это на 12 больше, чем в 2022 году.

Astoria Grande выполняет рейсы из Сочи в Турцию и Египет. В первый круиз лайнер отправился в июле 2022 года. А летом 2023 года начал заходить в Грузию. Это вызвало недовольно у грузинских активистов, и они начали выходить на протесты.