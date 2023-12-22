Председатель партии «Яблоко» просит Путина запретить строительство курорта на плато Лагонаки

Лидер политической партии «Яблоко» обратился к президенту РФ с просьбой не допустить строительство курорта на территории плато Лагонаки

В распоряжении редакции Юга.ру оказалось письмо председателя партии «Яблоко» к президенту России. Николай Рыбаков призвал Владимира Путина не допустить строительство горнолыжного курорта на плато Лагонаки.

Рыбаков пишет, что «строительство на территории уникального природного объекта спортивно-развлекательных сооружений принесет выгоду их владельцам и уничтожит Лагонаки для будущих поколений россиян».

Политик также указывает на то, что строительство может привести к загрязнению воды. Рыбаков отмечает, что Лагонакское нагорье должно в первую очередь рассматриваться как территория формирования подземных вод и место, где обитают 196 редких видов животных, растений и грибов.

В финале письма Рыбаков просит Путина отменить решение о начале строительства курорта. Информация о том, что обращение отправлено президенту, есть на сайте партии. На change.org петицию против строительства курорта на момент публикации новости подписали 75 тыс. человек. Также на сайте негосударственного природоохранного центра «НАБУ-Кавказ» опубликовано открытое письмо российских ученых и общественников, которые выступают против строительства курорта на территории плато. В таблице под письмом указаны имена и должности 213 подписавшихся.

Напомним, в 2020 году Юга.ру писали, что в Адыгее до 2024 года планируют создать горнолыжный курорт «Лагонаки». 14 июля 2021 года в пресс-службе главы Адыгеи подчеркнули, что экокурорт «Лагонаки» создадут за пределами объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. А в октябре 2023 года глава Адыгеи Марат Кумпилов рассказал, что органы власти республики подготавливают инвестплощадку экокурорта «Лагонаки» — развивают обеспечивающую транспортную и инженерную инфраструктуры.

По проекту «Лагонаки» в Адыгее планируют построить круглогодичный курорт на 2,5 тыс. мест. До конца 2025 года на его территории хотят открыть гостиницы на 690 номеров, запустить 6 канатных дорог и более 25 км трасс для катания. Объем инвестиций — около 60 млрд рублей. На обеспечивающую инфраструктуру к объекту по отраслевому нацпроекту направят 6,4 млрд рублей.