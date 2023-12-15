В Краснодарском крае хотят создать единый геопарк под эгидой ЮНЕСКО

На Черноморском побережье в районе Сочи предложили создать геопарк под эгидой ЮНЕСКО

В его состав войдут национальный парк, природный заповедник и орнитологический парк. Такую инициативу выдвинула председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева.

На базе Международного научного центра в области экологии появится аналитический отдел, который будет вести научные исследования в направлении биоразнообразия морского и горного кластеров.

Также Шмелева предложила включить особо охраняемые зоны побережья Кавказа в программу ЮНЕСКО «Человек и биосфера», которую учредили в 1971 году. Сегодня она объединяет 714 биосферных заповедников в 75 странах мира. В рамках программы Шмелева рекомендовала создать новые маршруты для экотуризма в «Сириусе» в соответствии с требованиями и стандартами ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба федеральной территории.

Как писали Юга.ру, Генпрокуратура требует возместить Сочинскому нацпарку более 2 млрд рублей ущерба природе за гибель лесных насаждений и уничтожение почвенного покрова на территории.