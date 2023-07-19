На территории экокурорта «Лагонаки» построят четыре гостиничных комплекса

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание по вопросам реализации на территории региона проекта «Всесезонный горный экокурорт «Лагонаки»

На мероприятии показали эскизный проект 1-й очереди развития территории «Верхняя деревня», которая является частью экокурорта и располагается вне горнолыжной зоны.

Как сообщил заместитель генерального директора по инвестициям и финансам НАО «Красная поляна» Алексей Плахтеев, для строительства «Верхней деревни» уже выбрали подходящие земельные участки. Всего на территории планируют построить 4 гостиничных комплекса на 690 номеров разной звездности с видом на природные достопримечательности. В основе интерьерной концепции — лаконичность и комфорт, сдержанная цветовая гамма и натуральные материалы.

В «Верхней деревне» предусмотрят озеленение, создадут общественно-деловую, развлекательную и детскую зоны, спа-центр, пункты проката, автостоянки, административные и хозяйственные объекты.

В 2025-2026 годах на экокурорте запустят горнолыжные трассы и сдадут в эксплуатацию 690 гостиничных номеров. При строительстве используют материалы, производимые в Адыгее, а к работам максимально привлекут специалистов республики.

Для катания на курорте построят 25 км горнолыжных трасс (37 км — к 2030 году) и 6 канатных дорог (10 канаток — к 2030 году).

«Курорт «Лагонаки» находится на территории Адыгеи и будет визитной карточкой нашего региона. Мы стремимся получить красивый, эстетичный и комфортный курорт в едином стиле с высоким уровнем предоставления услуг. Поэтому необходимо совместно с инвесторами грамотно отработать все вопросы — от инфраструктуры до архитектурных решений. При подготовке визуализации важно внимательно проработать стилевые особенности, архитектуру, цветовую гамму, национальные компоненты, придерживаться главной концепции — экологической составляющей курорта. Со своей стороны мы продолжим оказывать содействие в реализации нашего якорного проекта, создавать максимальные условия для инвесторов», — отметил Мурат Кумпилов.