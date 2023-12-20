В 2023 году туристы Краснодарского края заплатили 735 млн рублей курортного сбора
С начала 2023 года курортный сбор в Краснодарском крае превысил 735 млн рублей
Сейчас его реализуют в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Джубгском, Небугском, Новомихайловском, Шепсинском и Тенгинском поселениях Туапсинского района, Ейском и Должанском поселениях Ейского района, а также в Сириусе.
C 1 января 2024 года в эксперимент включат Новороссийск и Туапсе, а также Мостовское, Псебайское и Ярославское поселения Мостовского района.
«Отдыхающие могут видеть результат своего финансового участия в развитии курортных территорий. Средства аккумулируются в десятки новых объектов, преображаются парки, прогулочные зоны. Всего на эти цели за пять лет направили 2 млрд рублей курортного сбора. Курорты Краснодарского края становятся еще привлекательнее для гостей», — сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в Краснодарском крае проводится с 2018 года. Его признали успешным и продлили до 31 декабря 2024 года. Курортный сбор составляет 50 рублей в день в Сочи и 30 рублей в остальных территориях. Жители региона от платы освобождены.
Как писали Юга.ру, с начала 2023 года в Геленджике курортный сбор составил рекордные 69 млн рублей. В Сочи за 10 месяцев туристы заплатили 494 млн рублей.
В Кисловодске хотят увеличить курортный сбор до 200 рублей в сутки. А за неуплату хотят штрафовать на 3,5 тыс. рублей.