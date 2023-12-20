В 2023 году туристы Краснодарского края заплатили 735 млн рублей курортного сбора

С начала 2023 года курортный сбор в Краснодарском крае превысил 735 млн рублей

Сейчас его реализуют в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Джубгском, Небугском, Новомихайловском, Шепсинском и Тенгинском поселениях Туапсинского района, Ейском и Должанском поселениях Ейского района, а также в Сириусе.

C 1 января 2024 года в эксперимент включат Новороссийск и Туапсе, а также Мостовское, Псебайское и Ярославское поселения Мостовского района.

«Отдыхающие могут видеть результат своего финансового участия в развитии курортных территорий. Средства аккумулируются в десятки новых объектов, преображаются парки, прогулочные зоны. Всего на эти цели за пять лет направили 2 млрд рублей курортного сбора. Курорты Краснодарского края становятся еще привлекательнее для гостей», — сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.