Геленджик получил от туристов рекордные 69 млн рублей курортного сбора

С начала года в Геленджике курортный сбор составил рекордные 69 млн рублей

В реестре зарегистрированы 1066 операторов, которые имеют право брать деньги. Самый большой вклад внесли предприниматели из Кабардинского и Дивноморского округов. Средства курортного сбора власти Геленджика направляют на развитие территорий.

«Наметили с коллегами план работы на 2024 год. Уверен, что в этой работе еще есть, к чему стремиться»,— отметил Алексей Богодистов.

Как писали Юга.ру, за 10 месяцев 2023 года курортный сбор в Сочи составил 494 млн рублей. Город перевыполнил план на 20%. Средства пойдут на благоустройство набережных, скверов, парков и других общественных территорий.

А в Ставропольском крае в семь раз увеличили штраф для туристов, отказывающихся платить курортный сбор. Теперь его размер составляет 3,5 тыс. рублей.