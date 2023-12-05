Геленджик получил от туристов рекордные 69 млн рублей курортного сбора

Краснодарский край

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  • © фото Марии Карагёзовой
    © фото Марии Карагёзовой

С начала года в Геленджике курортный сбор составил рекордные 69 млн рублей

В реестре зарегистрированы 1066 операторов, которые имеют право брать деньги. Самый большой вклад внесли предприниматели из Кабардинского и Дивноморского округов. Средства курортного сбора власти Геленджика направляют на развитие территорий.

«Наметили с коллегами план работы на 2024 год. Уверен, что в этой работе еще есть, к чему стремиться»,— отметил Алексей Богодистов.

Как писали Юга.ру, за 10 месяцев 2023 года курортный сбор в Сочи составил 494 млн рублей. Город перевыполнил план на 20%. Средства пойдут на благоустройство набережных, скверов, парков и других общественных территорий.

А в Ставропольском крае в семь раз увеличили штраф для туристов, отказывающихся платить курортный сбор. Теперь его размер составляет 3,5 тыс. рублей.

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Геленджик получил от туристов рекордные 69 млн рублей курортного сбора
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